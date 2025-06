A ação visa arrecadar roupas, calçados e cobertores em perfeito estado para ajudar as pessoas que mais precisam

publicado em 03/06/2025

A ação é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Valentim Gentil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Doar agasalhos e cobertores durante o período de frio é um ato de solidariedade fundamental, que pode fazer a diferença entre o conforto e o sofrimento de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Nessa época do ano, as baixas temperaturas aumentam os riscos de doenças respiratórias e hipotermia, especialmente entre os que vivem nas ruas ou em condições precárias. A doação desses itens não apenas aquece o corpo, mas também transmite acolhimento, dignidade e esperança, reforçando os laços de empatia e responsabilidade social entre os membros da comunidade. Pensando nisso, a cidade de Valentim Gentil realiza a Campanha do Agasalho 2025.

A ação visa arrecadar roupas, calçados e cobertores em perfeito estado para ajudar as pessoas que mais precisam durante o inverno. As doações podem ser feitas nos pontos de coleta identificados com o adesivo da Campanha do Agasalho, distribuídos em diversos locais do município.

A iniciativa é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Valentim Gentil. De acordo com a presidente do Fundo, Célia Regina Garcia Trindade Rodrigues, as caixas de coleta estão localizadas em vários pontos da cidade, como escolas, postos de saúde, postos de combustíveis, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no Centro de Convivência do Idoso (CCI) e no comércio local. Ela reforçou a importância da participação da comunidade e destacou: “então participe da Campanha do Agasalho 2025 distribuindo calor humano para as pessoas. Onde vocês verem a caixa com o adesivo podem ter certeza que é a nossa campanha”.