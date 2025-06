Oficina irá desenvolver as habilidades de liderança, poder e influência dentro da gestão de equipes dos gestores públicos

publicado em 27/06/2025

O Sebrae-SP irá realizar, no dia 8 de julho, a 1ª edição do Rotas de Liderança, em Santa Fé do Sul. O evento ocorrerá no Centro Universitário de Santa Fé do Sul (Unifunec), Campus 2, e é específico para gestores públicos, prefeitos, vices e secretários de toda a região.

O encontro irá tratar de estratégias de poder e influência, onde serão desenvolvidas competências e habilidades essenciais para uma liderança de impacto para descobrir as estratégias de poder e influência e como elas impactam a gestão de equipes.

Os gestores também terão a oportunidade de aprender a flexibilizar e adaptar suas estratégias de influência para cada situação e utilizar táticas mais eficazes para aumentar o comprometimento das pessoas.

“É uma capacitação completa para que os gestores de toda região se atualizem e façam gerar impacto com a sua liderança, além de ser um momento de networking entre os participantes”, disse Francieli Marques, analista de negócios do Sebrae-SP.

Para participar, o gestor terá que fazer uma inscrição, por meio do link https://forms.office.com/r/iwqLjMjsNF.

SERVIÇO

1ª edição do Rotas de Liderança em Santa Fé do Sul

Local: Unifunec - Campus 2 (Avenida Mangará, nº 477, Jardim Mangará, Santa Fé do Sul)

Data e hora: 8 de julho, às 8h

Para gestores públicos (prefeitos, vices e secretários)