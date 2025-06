Obra foi “inaugurada” na gestão passada sem que a estrutura estivesse, de fato, pronta para funcionar e empresa abandonou a obra

publicado em 03/06/2025

Obra do posto de saúde do Centro foi “inaugurada” sem estar de fato acabada na gestão passada e agora será retomada (Foto: Redes sociais)

A Prefeitura de Nhandeara, por meio do prefeito Junior Nascimento e do vice-prefeito Marcello, reafirmou nesta semana o compromisso com a retomada e conclusão das obras do posto de saúde localizado no Centro da cidade. A unidade, considerada estratégica para o atendimento da população, permanece inacabada após o abandono da obra pela empresa anteriormente contratada.

A situação do posto de saúde tem sido motivo de preocupação entre os moradores, especialmente porque a gestão anterior chegou a anunciar a inauguração da unidade sem que a estrutura estivesse, de fato, pronta para funcionar. Segundo o prefeito Junior, a instalação da placa de inauguração foi precipitada e enganosa.

“Todos em Nhandeara sabem que aquela foi uma tentativa desesperada de mostrar um avanço que não existia. A população foi desrespeitada com uma obra entregue apenas no papel. O prédio não estava concluído e sequer apresentava condições mínimas de funcionamento”, afirmou Junior Nascimento.

Desde o início da atual gestão, a administração municipal tem buscado soluções para retomar os trabalhos de forma responsável. O prefeito destaca que a prioridade agora é garantir que a obra seja finalmente finalizada, respeitando os prazos legais, os recursos públicos e, acima de tudo, o direito da população a um serviço de saúde de qualidade.

“Eu e o Marcello estamos aqui com responsabilidade, transparência e muito compromisso com o nosso povo. Vamos finalizar essa obra e entregar um posto de saúde completo, funcional e digno, como a população merece”, reforçou o prefeito.

A retomada da construção está em fase de planejamento técnico e jurídico, e a prefeitura promete manter a população informada sobre cada etapa do processo. A expectativa é que, com a conclusão da unidade, o município possa ampliar e qualificar ainda mais os serviços oferecidos na área da saúde.