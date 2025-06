Após pendurar as chuteiras, Doriva seguiu no futebol como treinador e, atualmente, exerce a função de auxiliar-técnico da seleção da Albânia

publicado em 25/06/2025

A EMEF Professor Lúcio Antonio Zocal recebeu a visita de Doriva (Foto: Prefeitura de Nhandeara)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDoriva, ex-jogador de futebol, é uma das grandes personalidades da cidade de Nhandeara. Com uma carreira de destaque, ele conquistou títulos importantes atuando pelo São Paulo e foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1998, na França. Após encerrar sua carreira como jogador, Doriva seguiu no futebol como treinador e, atualmente, exerce a função de auxiliar-técnico da seleção da Albânia, levando consigo o nome de Nhandeara para os campos internacionais e se consolidando como um orgulho para sua cidade natal.Recentemente, como parte das atividades do Projeto “Esta é Nossa Cidade”, a EMEF Professor Lúcio Antonio Zocal, em Nhandeara, recebeu a visita de Doriva. Reconhecido como uma personalidade de destaque e orgulho para Nhandeara, o ex-jogador compartilhou com os alunos sua trajetória de vida, que inclui passagens vitoriosas pelo São Paulo e a participação na Copa do Mundo de 1998.Durante o encontro, o ex-jogador ressaltou a importância de valores essenciais como disciplina, respeito, cuidado com o corpo e a mente, além do papel fundamental dos estudos na construção de um futuro de realizações. O profissional também destacou que, mesmo diante de grandes conquistas, é fundamental jamais esquecer as origens e os ensinamentos adquiridos ao longo da vida.“Foi um momento de inspiração, aprendizado e valorização das raízes. A Prefeitura de Nhandeara agradece a presença do Doriva e reafirma seu compromisso com a educação, formação cidadã e valorização da história e dos talentos locais”, destacou o Poder Executivo Municipal.Doriva iniciou sua carreira como jogador de futebol no interior de São Paulo e rapidamente se destacou como um volante de muita disciplina tática, bom passe e forte marcação. Revelado pelo São Paulo Futebol Clube no início da década de 1990, participou de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube, conquistando títulos importantes, incluindo a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes. Após sua passagem pelo São Paulo, Doriva teve uma carreira internacional de destaque, atuando no futebol português pelo Porto, onde também levantou troféus, e depois seguiu para a Espanha, defendendo o Celta de Vigo, e para a Inglaterra, onde jogou pelo Middlesbrough. Sua regularidade e comprometimento em campo lhe renderam convocações para a Seleção Brasileira, integrando o elenco que disputou a Copa do Mundo de 1998, na França, onde o Brasil ficou com o vice-campeonato. Ao longo da carreira, Doriva se notabilizou pela capacidade de liderança dentro de campo e por ser um jogador extremamente aplicado taticamente, sempre valorizado pelos treinadores que comandou. Após encerrar sua trajetória como atleta profissional, ele iniciou sua carreira como treinador e, atualmente, segue no futebol como auxiliar-técnico da seleção da Albânia, levando consigo toda a experiência adquirida nos campos brasileiros e europeus.