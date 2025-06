A vacinação está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, conforme orientação das autoridades de saúde

publicado em 04/06/2025

A Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância da vacinação como medida de prevenção (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Daniel Marques

A cidade de Nova Castilho está promovendo a Campanha de Vacinação contra a Gripe (Influenza), com o objetivo de ampliar a imunização da população e reduzir casos graves da doença. A vacinação está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, conforme orientação das autoridades de saúde.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) “Prof. Paulo Ricoy de Camargo”. A Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância da vacinação como medida de prevenção, especialmente com a chegada dos meses mais frios, quando há maior circulação do vírus.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e a carteira de vacinação. A campanha segue enquanto houver disponibilidade de doses, visando atender a todos os públicos incluídos na estratégia de imunização definida pelo Ministério da Saúde.

A vacina contra a Influenza de 2025 contém as cepas H1N1, H3N2 e B, conforme definido pelo Ministério da Saúde. A administração pode ser feita junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. O imunizante é contraindicado para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores.