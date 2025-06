Com quase dez mil habitantes, município mantém equilíbrio nas contas públicas, bons índices de escolarização e apresenta potencial para crescimento

publicado em 24/06/2025

Dados e índices oficiais mostram o potencial de Nhandeara na construção de seu futuro (Foto: Prefeitura de Nhandeara)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brNhandeara chega aos 97 anos de história celebrando não apenas sua tradição e cultura, mas também números que revelam um retrato atual da cidade. Segundo dados atualizados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população estimada é de 9.944 habitantes, distribuídos em uma área de 436,16 km², o que resulta em uma densidade demográfica de aproximadamente 22,6 habitantes por quilômetro quadrado — próximo da média brasileira, que gira em torno de 23,9.No campo do desenvolvimento humano, o município registrou um IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de 0,751, conforme dados do PNUD com base no último censo completo (2010). O número é considerado médio, colocando Nhandeara abaixo da média do Estado de São Paulo, que se aproximava de 0,833 no mesmo período. Ainda assim, o índice aponta estabilidade e abre espaço para crescimento, especialmente em áreas como educação e renda.Em relação à educação, os números também são positivos. A taxa de escolarização da população entre 6 e 14 anos era de 97,7% em 2010. Apesar de ligeiramente abaixo da média nacional atual, que ultrapassa os 99%, o índice é alto e demonstra o comprometimento do município com o ensino básico. A taxa de alfabetização, na mesma época, era de aproximadamente 92,7%, o que reforça a importância de ações voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à ampliação do acesso à educação continuada.A economia local reflete o perfil de uma cidade de pequeno porte, mas com pujança. O PIB (Produto Interno Bruto) per capita registrado em 2021 foi de R$ 31.773,36 — valor inferior à média estadual, mas compatível com outros municípios do mesmo porte.O perfil demográfico da cidade também chama a atenção pela estabilidade. Após uma leve queda entre 2010 e 2022, quando a população passou de cerca de 10.725 para 9.852 habitantes, os dados mais recentes mostram uma recuperação modesta, sinalizando que o município tem conseguido manter sua população sem grandes perdas migratórias — um desafio enfrentado por muitas pequenas cidades do interior paulista.Com quase um século de história, Nhandeara segue construindo seu futuro com base em dados que demonstram responsabilidade, potencial e resiliência. Ao completar 97 anos, a cidade tem motivos para comemorar e também para planejar — com os pés no presente e os olhos no centenário que se aproxima.