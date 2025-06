Cidade comemora quase um século de história marcada por tradição, desenvolvimento e a força de sua comunidade pioneira

publicado em 24/06/2025

Nhandeara comemora seu 97º aniversário com uma história rica de equilíbrio entre progresso e preservação cultural (Foto: Reprodução)

A história de Nhandeara começa muito antes de sua emancipação oficial. Já no final do século XIX, famílias pioneiras, como os Silveira, vindas das regiões de Tanabi e Cosmorama, começaram a se estabelecer em meio à mata virgem, às margens de córregos e em terras férteis que futuramente dariam origem ao município. Essas famílias foram responsáveis pelos primeiros marcos de civilização: construíram suas casas, cultivaram a terra e plantaram as sementes do que viria a ser uma comunidade próspera.O passo decisivo para a fundação oficial foi dado em 1928, quando Joaquim Fernandes de Melo loteou as terras ao redor do cruzeiro e da capela que se tornariam o centro da cidade. Mais do que delimitar ruas e quadras, ele deu forma ao sonho coletivo de transformar aquele pedaço de chão em um lar digno, com fé, trabalho e esperança.O nome do município guarda em si a força de sua ancestralidade. Antes de se chamar Nhandeara, o povoado era conhecido como São João de Nhandejara. De origem indígena, o termo “yandê-jara” significa “Nosso Senhor”, como explicou o historiador e engenheiro Teodoro Fernandes Sampaio. A escolha do nome reflete a espiritualidade do povo e o sentimento de pertencimento que sempre acompanhou a cidade.A emancipação político-administrativa chegou em 30 de novembro de 1944, com a instalação oficial do município em 1º de janeiro de 1945. Nessa ocasião, o médico Adherbal Villalva Ribeiro foi nomeado o primeiro prefeito de Nhandeara, iniciando um novo capítulo da história local.Originalmente agrícola, Nhandeara cresceu sobre os alicerces do cultivo de café, milho e cana-de-açúcar, produtos que moldaram sua economia por décadas. Com o tempo, a cidade soube se reinventar e diversificar, incorporando a indústria, o comércio e os serviços como vetores de desenvolvimento, sem nunca perder o vínculo com o campo.Hoje, Nhandeara é exemplo de equilíbrio entre progresso e preservação cultural. Investiu fortemente em infraestrutura urbana, educação de qualidade, saúde pública e mobilidade, sempre pensando no bem-estar de sua população. Os bairros cresceram, a zona rural ganhou suporte técnico, a juventude encontrou mais oportunidades e a cidade como um todo avançou, passo a passo, mantendo firme o compromisso com a coletividade.No seu 97º aniversário, Nhandeara não apenas celebra o tempo que passou, mas reafirma sua identidade e projeta o futuro com esperança. É uma cidade que honra seu passado de coragem, valoriza o presente construído com dedicação e olha para o amanhã com planejamento, união e fé.