publicado em 24/06/2025

O prefeito Junior Nascimento e o vice, Marcelo Silveira, parabenizam a cidade pelo seu 97º aniversário (Foto: Prefeitura de Nhandeara)

Nhandeara completa 97 anos hoje, e os motivos para comemorar vão muito além do número. Com uma trajetória marcada pelo trabalho sério, valorização da comunidade e investimentos estratégicos, o município mostra que tradição e modernidade podem caminhar juntas quando há planejamento, compromisso e amor pelo lugar onde se vive.A força do agronegócio e o incentivo à sucessão rural se destacam em ações educativas voltadas aos jovens, como a recente visita técnica promovida pela Prefeitura com alunos do ensino médio. Ao mesmo tempo, o poder público investe no aprimoramento dos seus profissionais por meio de parcerias com instituições como o Senac, fortalecendo a qualidade do atendimento à população.Outro exemplo de progresso está na valorização da economia criativa, com apoio direto aos profissionais da beleza, que agora terão acesso à qualificação e aos maiores eventos do setor no país. E quando o assunto é saúde, o município reafirma seu compromisso com o cuidado imediato da população, garantindo transparência e acesso fácil aos serviços de urgência.Essas são apenas algumas das muitas ações que mostram por que Nhandeara é, hoje, referência em gestão pública, desenvolvimento e qualidade de vida. E no aniversário da cidade, quem ganha o presente é a população.A Prefeitura de Nhandeara realizou uma visita técnica com alunos do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Pedro Pedrosa à propriedade do senhor Arariba Alves Ferreira. A ação, promovida em parceria com a Casa da Agricultura e o Sebrae Aqui, teve como objetivo despertar nos jovens o interesse pela produção rural e apresentar, na prática, a força do agronegócio local.Os estudantes conheceram de perto as culturas de cana-de-açúcar, mandioca, seringueira e a pecuária leiteira, com explicações detalhadas conduzidas pelo diretor da Casa da Agricultura, Éder Belotti. A presença do prefeito Junior Nascimento e do vice-prefeito Marcelo Silveira reforçou o compromisso da gestão com a formação técnica e cidadã, promovendo a valorização das raízes produtivas de Nhandeara.Essa atividade integra o compromisso da administração municipal com a formação cidadã e técnica dos estudantes, o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo à sucessão rural.A Prefeitura de Nhandeara segue transformando o presente e preparando o futuro. Em meio à celebração aos 97 anos da cidade, foi firmado um novo contrato de parceria com o Senac de Votuporanga, desta vez para capacitar os servidores municipais com uma palestra sobre Comunicação Não Violenta.A capacitação tem como objetivo oferecer aos servidores ferramentas práticas para uma comunicação mais empática, assertiva e eficaz, promovendo o respeito mútuo e a escuta ativa em todas as esferas do serviço público. A iniciativa também visa melhorar o clima organizacional e a qualidade do atendimento prestado à população.Este é mais um investimento da gestão municipal na valorização do servidor público, entendendo que o aprimoramento das relações interpessoais reflete diretamente na excelência do serviço oferecido aos cidadãos.A capacitação será realizada em data previamente agendada, com ampla participação das equipes administrativas, educacionais, de saúde e demais setores da Prefeitura.O município de Nhandeara promoveu um importante encontro com os profissionais da área da beleza, marcando o início de um novo ciclo de valorização, capacitação e apoio aos empreendedores do setor. O evento foi promovido pela Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae Aqui e contou com a presença da analista de negócios Roberta Zuculoto.A palestra “Seja dona da sua trajetória” inspirou os participantes a refletirem sobre autoliderança, tomada de decisão e protagonismo pessoal e profissional, abordando questões como coragem para empreender, equilíbrio emocional, comunicação assertiva e construção de uma carreira com propósito.Durante o evento, também foi apresentado o projeto “Beleza Empreendedora 2025”, que oferecerá cursos práticos e estratégicos, com foco em atendimento de excelência, marketing, fidelização de clientes e valorização da imagem profissional.Como destaque especial, os participantes terão a oportunidade de participar da Beauty Fair 2025, uma das maiores feiras de beleza das Américas, que acontecerá em São Paulo no mês de setembro.A iniciativa representa um grande passo no fortalecimento da economia criativa de Nhandeara, oferecendo qualificação de alto nível e conexão com as maiores tendências do mercado.A Prefeitura de Nhandeara segue investindo no desenvolvimento dos pequenos negócios e no fortalecimento dos talentos locais, promovendo ações que unem conhecimento, oportunidade e valorização de quem empreende com paixão e profissionalismo.