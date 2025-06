O projeto “Rio Limpo 2025 – Salvando o Gigante” é uma iniciativa que pretende promover a limpeza do Rio Grande

publicado em 04/06/2025

Ação ocorre no trecho entre as cidades de Cardoso e Mira Estrela (Foto: Cotimarg)

Daniel Marques

A limpeza dos rios é fundamental para a preservação dos ecossistemas aquáticos, garantindo a qualidade da água, a sobrevivência da fauna e da flora, além de prevenir a proliferação de doenças. A retirada de resíduos sólidos das margens e do leito dos rios contribui para a manutenção do equilíbrio ambiental, reduzindo os impactos negativos causados pela poluição. Por isso, vem aí o projeto “Rio Limpo 2025 – Salvando o Gigante”, uma iniciativa que pretende promover a limpeza do Rio Grande, no trecho entre as cidades de Cardoso e Mira Estrela.

De acordo com os organizadores, “uma grande mobilização ambiental está chegando, junte-se a nós nesta importante ação de limpeza do Rio Grande, entre as cidades de Cardoso e Mira Estrela”. A participação de quem possui barco será fundamental para o sucesso do evento, já que esses veículos ajudarão no transporte das pessoas que recolherão o lixo acumulado nas margens do rio. “Vamos unir forças por um futuro mais limpo e sustentável”, destacam os organizadores.

A ação será realizada na sexta-feira (6), com ponto de encontro no Condomínio Beira Rio, localizado em São João do Marinheiro. A saída está programada para as 8h, com um café da manhã de recepção aos participantes. O encerramento das atividades está previsto para as 13h, com um almoço na Prainha Municipal de Mira Estrela. Além da limpeza das margens do rio, o evento contará com ações de plantio de árvores e soltura de alevinos, visando à recuperação e preservação do meio ambiente local.

O “Rio Limpo 2025 – Salvando o Gigante” é uma realização da Colônia de Pescadores Z-26 e conta com o apoio das Prefeituras Municipais de Cardoso e Mira Estrela. “Vamos juntos salvar o gigante e deixar um legado para as próximas gerações”, convidam os organizadores. Mais informações sobre a ação podem ser obtidas no telefone (WhatsApp) (17) 99672 – 5390.