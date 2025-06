“A importância do Comtur para a sua cidade”, realizada na tarde de anteontem no cinema do Parque da Cultura, em Votuporanga

publicado em 04/06/2025

Representantes de várias cidades da região participaram do encontro em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Cardoso)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Cidades da região Noroeste Paulista participaram da capacitação “A importância do Comtur para a sua cidade”, realizada na tarde de segunda-feira (2), no cinema do Parque da Cultura, em Votuporanga.

O evento reuniu representantes de Conselhos Municipais de Turismo (Comtur), que se encontraram para debater estratégias e compartilhar experiências sobre o fortalecimento do setor. A capacitação contou com a presença especial do presidente executivo da Amitur (Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo), Jarbas Favaretto, que participou das discussões e contribuiu com sua experiência na área.

O encontro foi marcado por importantes debates sobre o fortalecimento do turismo regional e o desenvolvimento de novas iniciativas que podem impulsionar o setor em diversos municípios.

Durante a capacitação, os organizadores destacaram que o “Comtur pode transformar o turismo e impulsionar o desenvolvimento das cidades”, ressaltando a importância de conselhos atuantes e bem estruturados. Também foi apresentado como o Conselho Municipal de Turismo pode ser um agente estratégico na construção de um turismo sustentável, organizado e participativo, promovendo ações que beneficiem tanto os visitantes quanto as comunidades locais.