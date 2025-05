O evento, que começou na última quarta-feira, tem se destacado como um sucesso absoluto, reunindo grande público desde a abertura

publicado em 03/05/2025

Zezé Di Camargo e Luciano se apresentam na noite em Valentim Gentil (Foto: Instagram/Zezé Di Camargo)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Valentim Rodeo Fest 2025 chega ao fim na noite de hoje, encerrando quatro dias de festa com a apresentação da consagrada dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. O evento, que começou na última quarta-feira (30), tem se destacado como um sucesso absoluto, reunindo grande público desde a abertura. A rádio Cidade FM 94,7 é a emissora oficial da festa.

A festa teve início com o show da dupla George Henrique e Rodrigo, que deu o tom animado da programação logo na primeira noite. Na quinta-feira, 1º de maio, foi a vez da dupla Guilherme e Benuto subir ao palco. Formada pelos irmãos Guilherme Antônio Artioli e Haroldo Bevenuto Machado Artioli, a dupla é uma das mais promissoras do cenário sertanejo nacional. Naturais de Campinas, Guilherme e Benuto, também conhecidos como Gui e Nuto, descobriram a música ainda na infância. Gui começou a tocar sanfona aos nove anos, enquanto Nuto, que possui formação em música erudita e já integrou cinco orquestras sinfônicas, se apaixonou pelo violino aos 11 anos. Incentivados pelo pai, os irmãos iniciaram sua trajetória tocando chorinho, forró, samba e música instrumental em botecos e bares da cidade.

Na sexta-feira (2), penúltima noite da festa, o público prestigiou a apresentação de Gian e Giovani, uma das duplas sertanejas mais conhecidas do Brasil. Com mais de três décadas de carreira, Gian e Giovani são reconhecidos por suas canções românticas e trajetória consolidada. A dupla é formada pelos irmãos Aparecido dos Reis Morais (Gian) e Marcelo dos Reis Morais (Giovani), naturais de Franca, interior de São Paulo. Desde a infância, ambos foram influenciados pelo gosto musical sertanejo da família, iniciando cedo na carreira artística.

Hoje, o encerramento do evento será marcado pelo show de Zezé Di Camargo e Luciano. A dupla, formada pelos irmãos Mirosmar José de Camargo (Zezé Di Camargo) e Welson David de Camargo (Luciano Camargo), ganhou projeção nacional em 1991 com o lançamento do single "É o Amor", que se tornou um dos maiores sucessos da música brasileira. As estimativas de vendas da dupla variam, com algumas fontes apontando mais de 20 milhões e outras mais de 40 milhões de discos vendidos, consolidando-os como um dos maiores nomes do sertanejo.

Além das atrações musicais, o Valentim Rodeo Fest 2025 também se destacou pelas competições. As montarias e a tradicional Prova dos Três Tambores atraíram competidores de alto nível. A prova, que exige técnica e velocidade, teve grande destaque na categoria feminina, cuja premiação de R$ 10 mil intensificou a disputa entre as competidoras, contribuindo para elevar ainda mais o nível da competição.