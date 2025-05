As festividades começaram nos últimos dias e incluem atrações como o Valentim Rodeo Fest 2025, cavalgada, celebrações religiosas e outras atividades voltadas à comunidade

publicado em 03/05/2025

Em 1948, ocorreu a emancipação política da cidade e o nome Jacilândia foi alterado para Valentim Gentil (Foto: Reprodução)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O município de Valentim Gentil, localizado na região Noroeste do Estado de São Paulo, comemora hoje, 3 de maio, 82 anos de emancipação política. A data é marcada por uma série de eventos organizados para celebrar a trajetória de mais de oito décadas de crescimento, desenvolvimento e superação.

As festividades começaram nos últimos dias e incluem atrações como o Valentim Rodeo Fest 2025, cavalgada, celebrações religiosas e outras atividades voltadas à comunidade. Nesta manhã, às 8h, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, será realizado o tradicional hasteamento da bandeira, com a presença de autoridades locais, representantes de instituições e moradores.

Fundada originalmente como uma pequena vila agrícola sob o nome de Jacilândia, Valentim Gentil tem sua história entrelaçada com o trabalho árduo e a perseverança de seus habitantes. Desde a sua fundação, o município passou por significativas transformações estruturais, econômicas e sociais, consolidando-se como um importante polo agroindustrial do interior paulista.

A implantação de indústrias, a modernização das práticas agrícolas e os investimentos em infraestrutura urbana marcaram uma nova fase na história do município. Com essas mudanças, Valentim Gentil se adaptou às exigências de um mundo em constante evolução, garantindo melhores condições de vida à população e impulsionando o desenvolvimento regional.

Atualmente, o município é reconhecido por seu próspero parque agroindustrial, que abriga empresas do setor moveleiro, gerando empregos e contribuindo significativamente para a economia local. A diversidade econômica e o espírito empreendedor da comunidade foram essenciais para consolidar essa realidade.

Além de seu potencial econômico, Valentim Gentil também se destaca por suas belezas naturais. Um dos pontos turísticos mais conhecidos é uma antiga pedreira desativada, que deu origem a dois lagos de águas cristalinas. Outro destaque é a cachoeira do Córrego Viradouro, onde formações rochosas de basalto compõem uma paisagem de grande impacto visual.

Com um passado marcado pela luta e um presente voltado ao progresso, Valentim Gentil reafirma, em seu 82º aniversário, o compromisso com o futuro e o orgulho de uma comunidade que construiu, ao longo das décadas, um legado de desenvolvimento e transformação.

O começo

No final da década de 1940, a Estrada de Ferro Araraquarense buscava novos caminhos no extremo oeste de São Paulo, chegando até a cidade de Votuporanga. Com a facilidade de comunicação com outros centros, os grandes proprietários da região começaram a lotear suas terras em pequenas fazendas para facilitar o povoamento.

Foi assim que nasceu Jacilândia, ou "terra da lua", quando as primeiras famílias dos pioneiros Rafael Cavalin e Ramon Céspede Ramos adquiriram, em 1943, uma gleba de 28 alqueires de terras de José Honório Filho. Eles lotearam as terras, criando largas avenidas e ruas, e todos os 900 lotes foram vendidos em menos de um ano para pessoas que chegavam de diferentes zonas, como Mogiana, Noroeste e Sorocabana.