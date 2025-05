Em parceria com a Acif, o seminário, que começou nesta segunda-feira (5), conta com 25 participantes de toda a região

publicado em 07/05/2025

O Escritório Regional do Sebrae-SP de Votuporanga, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis (Acif), deu início a mais uma edição do Empretec, desta vez com expectativa superada e sendo a maior já realizada em Fernandópolis.Com 25 participantes, o Empretec se iniciou nesta segunda-feira (5) e segue até o sábado (10). Durante a cerimônia de abertura, o gerente regional do Sebrae-SP, Jorge Zanetti, destacou a importância da capacitação e desenvolvimento do empreendedor na jornada de cada um.“Empresas de sucesso possuem além de um foco na gestão, também um olhar para a capacitação do comportamento empreendedor. O seminário Empretec tem justamente este objetivo, apresentar, desenvolver e desafiar os participantes a colocarem em prática esses comportamentos”, destacou Jorge.A abertura também contou com a presença dos analistas de negócios Leliane Petrocelli e Alessandro Esperdião, e do consultor de negócios Guilherme Lui. Dos parceiros da Acif, estiveram presentes o presidente Julio Pupin, do diretor Diego Mantovani, o gerente executivo Marcel Faria e a coordenadora comercial Danúbia Nogueira, que junto com o Sebrae-SP trabalharam nos bastidores para que o Empretec fosse um sucesso.Este seminário de Fernandópolis será conduzido pelos facilitadores Carlos Ribeiro e Fábio Menezes, que são capacitados pelo Sebrae-SP para a aplicação de todo método aos futuros empretecos.O Empretec é uma oportunidade para que os empreendedores alavanquem suas habilidades dentro do mundo empresarial. O curso é uma metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), aplicada em mais de 40 países e exclusivo do Sebrae-SP no Brasil. Nele é trabalhado o estímulo a características empreendedoras, como iniciativa, capacidade de planejamento e resiliência frente a desafios.