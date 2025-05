Além de grandes atrações musicais, a festa do peão de Valentim Gentil, que acontece neste final de semana, tem chamado a atenção pelo nível de profissionalismo do rodeio

publicado em 02/05/2025

O competidor Weslei Mendes conquista a melhor nota do 2º Round: 85,25 pontos (Foto: Alberto Gonzaga)

Além de grandes atrações musicais, a festa do peão de Valentim Gentil, que acontece neste final de semana, tem chamado a atenção pelo nível de profissionalismo do rodeio. E não é para menos: o evento recebe a Etapa Master da PBR, o maior campeonato de montaria em touros do mundo.Na arena, 25 competidores estarão em busca de uma premiação total de R$ 80 mil e valiosos pontos para o ranking nacional. “Nós da PBR estamos muito felizes em marcar presença pela primeira vez em Valentim Gentil. É um dos eventos mais importantes da região, e o público está tendo a oportunidade de acompanhar uma etapa marcante e histórica,” afirma o tricampeão mundial de rodeio Adriano Moraes, presidente da PBR no Brasil.A disputa Valentim Gentil reúne cinco, dos seis melhores classificados no ranking do campeonato: São eles: Gustavo Luiz (de Inocência-MS), Riquelme dos Santos (Sales-SP), Cleber Henrique Marques (Cassilândia-MS), Warley Oliveira (Aparecida do Taboado-MS) e a revelação Jhon Carlos Moreira (Confresa-MT), que já foi campeão em duas etapas desta temporada.Os peões enfrentam verdadeiras máquinas de pulo. Sete companhias enviaram seus melhores animais para a etapa: André de Mogi (Paulínia-SP), Os Brabos (Santana da Ponte Pensa-SP), Viais (Nova Castilho-SP), João Eduardo (Sebastianópolis do Sul-SP), Venâncio (Auriflama-SP), 2 Hopping Bunking Bulls (Votuporanga-SP) e Espinosa (Valentim Gentil-SP).As montarias ganham mais emoção nas vozes dos locutores Marco Cruz, Oscimar Custódio e Edinaldo Gonçalves. Nos comentários, André Metzker.O Valentim Rodeo Fest acontece no recinto Maria Cavalin e termina amanhã (sábado). A entrada é solidária: apenas um quilo de alimento não perecível. A realização é da empresa Empremix Produções, com a organização do Clube de Eventos 03 de Maio e da Vale do Sol Eventos. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Valentim Gentil apoiam a festa.SHOWSNesta sexta-feira, após as montarias, haverá show com a dupla Gian & Giovani. E amanhã, sobem ao palco Zezé Di Camargo & Luciano.Os camarotes podem ser adquiridos a partir de R$ 190 no Escritório do Rodeio (Avenida Cavalim, nº 548) e no Posto Maduga, em Valentim Gentil. Em Votuporanga, são pontos de venda as lojas Arena Country, Mister Cowboy e Texas Country.Já em Fernandópolis os camarotes estão disponíveis na Cheyenne Western. Há também a opção de compra on-line, pelo site da Guichê Web.