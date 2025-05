Álvares Florence se prepara para uma noite especial de celebração e cultura com a tradicional Quermesse da Educação Municipal

publicado em 15/05/2025

As atrações musicais confirmadas estão a dupla sertaneja Henrique & Marcos, a talentosa cantora Duda Franco e o animado DJ Guto (Foto: Prefeitura de Álvares Florence)

Da redação

Álvares Florence se prepara para uma noite especial de celebração e cultura com a tradicional Quermesse da Educação Municipal. O evento, marcado para o dia 7 de junho, a partir das 19h30, promete reunir a comunidade na Área de Lazer do Trabalhador, a tradicional “piscina” para uma festividade repleta de comidas típicas, apresentações culturais e muita diversão para todas as idades.

A programação da quermesse está recheada de atrações para animar a noite. O público poderá saborear deliciosas comidas típicas da região, além de prestigiar uma apresentação de Catira, uma dança folclórica tradicional brasileira conhecida por seus ritmos marcados pelos pés e mãos dos dançarinos. A noite também será embalada por muita música, com shows de artistas locais que prometem animar o público presente.

Entre as atrações musicais confirmadas estão a dupla sertaneja Henrique & Marcos, a talentosa cantora Duda Franco e o animado DJ Guto, garantindo uma variedade de estilos para agradar a todos os gostos.

A realização da Quermesse da Educação Municipal é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Álvares Florence, com o apoio cultural da APAA (Associação de Proteção aos Animais e Meio Ambiente), CULT SP, e da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.