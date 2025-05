O prefeito de Parisi, Oclair Bento, continua empenhado em buscar investimentos que contribuam para o desenvolvimento do município e melhorias na qualidade de vida da população

publicado em 06/05/2025

Prefeito de Parisi, Oclair Bento, e o deputado federal Luiz Carlos Mota (Foto: Prefeitura de Parisi)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito de Parisi, Oclair Bento, continua empenhado em buscar investimentos que contribuam para o desenvolvimento do município e melhorias na qualidade de vida da população. Recentemente, ele esteve em Brasília, onde cumpriu uma série de compromissos estratégicos com foco na captação de recursos para áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

Durante a viagem, Oclair visitou o gabinete do deputado federal Luiz Carlos Mota. Na ocasião, o prefeito apresentou solicitações de repasses destinados à saúde e à infraestrutura do município. De acordo com o chefe do Poder Executivo Municipal, a reunião reafirma o compromisso da atual gestão com a busca constante por parcerias que resultem em melhorias concretas para os moradores. “Parcerias como essa são fundamentais para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

Ainda na capital federal, o prefeito também esteve no gabinete do deputado federal Adilson Barroso, onde foi recebido pelo assessor parlamentar Teixeira. No encontro, foram discutidas importantes demandas do município, com foco na obtenção de recursos para as áreas de educação, saúde e infraestrutura. Segundo Oclair, a administração municipal segue dedicada a estabelecer diálogos produtivos com representantes políticos, visando ampliar o apoio institucional ao município e garantir investimentos que favoreçam diretamente o bem-estar da população.