publicado em 13/05/2025

A atividade contou com a presença do prefeito Sisinio Leão e da primeira-dama Clarinda Leão (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Na semana passada, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Pontalinda sediou uma palestra especial com o tema “Gestão de Conflitos com Empatia e Respeito”. O evento foi realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e teve como objetivo promover a valorização e o fortalecimento dos vínculos familiares, em especial em celebração ao Dia das Mães, comemorado neste mês.