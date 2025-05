O Município de Monções promoveu uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento do setor agrícola e turístico

Caravana de Monções participou da Agrishow deste ano e gostou muito do evento em Ribeirão Preto (Prefeitura de Monções)

O Município de Monções promoveu uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento do setor agrícola e turístico: uma caravana organizada pelo Departamento de Agricultura e pelo Departamento de Turismo levou jovens e adultos já inseridos no agronegócio para visitar a Agrishow 2025 – uma das maiores feiras de tecnologia agrícola da América Latina, realizada em Ribeirão Preto.

Com o objetivo de proporcionar acesso ao conhecimento, inovação e oportunidades de networking, a administração municipal ofereceu gratuitamente transporte e credenciais para os participantes. A ação garantiu que produtores, estudantes e profissionais do setor pudessem vivenciar de perto as últimas tendências e tecnologias aplicadas ao campo.

A comitiva monçolense foi composta por representantes do poder público e de diversos segmentos da comunidade rural. Estiveram presentes o prefeito Douglas Honorato, a diretora do Departamento de Agricultura, Natiele, a diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Elisangela (Tata), e o vereador Tiago Fagundes.

Durante a visita à feira, o grupo teve a oportunidade de participar de encontros estratégicos com importantes lideranças do estado e do país. Entre os nomes com os quais os representantes de Monções dialogaram, estão o governador Tarcísio de Freitas, o secretário estadual de Turismo Roberto de Lucena, o secretário da Agricultura Guilherme Piai, a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura Natalia Resende, o deputado estadual Lucas Bove, o deputado federal Arnaldo Jardim e o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues.

Além das tradicionais exposições de máquinas, equipamentos e soluções tecnológicas para o campo, a delegação de Monções visitou dois espaços de destaque dentro da feira: o Pavilhão da Agricultura Familiar – que valoriza os pequenos produtores e sua relevância para a segurança alimentar – e o estande "Destinos Paulistas", voltado à promoção do turismo rural no estado de São Paulo.

O dia foi marcado por muito aprendizado, troca de experiências e fortalecimento de parcerias. Segundo os organizadores, a participação na Agrishow 2025 representa um importante investimento no futuro de Monções.