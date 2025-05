Na cidade de Álvares Florence, novos materiais voltados para a prática de atividades físicas foram entregues às escolas Infantil Juliana Caroline Piveta e Nivaldo Felisbino da Silva

publicado em 14/05/2025

O investimento foi planejado como parte de uma iniciativa voltada à valorização da educação infantil (Foto: Prefeitura de Álvares Florence)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Na cidade de Álvares Florence, novos materiais voltados para a prática de atividades físicas foram entregues às escolas Infantil Juliana Caroline Piveta e Nivaldo Felisbino da Silva. A ação, conforme divulgado pela Prefeitura Municipal, foi realizada com recursos próprios e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar das crianças atendidas pelas unidades escolares.

A entrega dos materiais busca fortalecer as práticas pedagógicas que envolvem o movimento corporal e promover um ambiente mais dinâmico nas atividades diárias. Segundo a administração municipal, o investimento foi planejado como parte de uma iniciativa voltada à valorização da educação infantil e ao estímulo de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida escolar.