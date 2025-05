O chefe do Poder Executivo Municipal e a primeira-dama Célia Regina estiveram na rádio Cidade FM 94,7

publicado em 03/05/2025

O prefeito de Valentim Gentil esteve ontem na rádio Cidade FM 94,7 Primeira-dama Célia Regina e o Claudinei do Skinão (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

Neste sábado, 3 de maio, é o dia do aniversário da cidade de Valentim Gentil. São 82 anos de história. O prefeito Claudinei do Skinão e a primeira-dama Célia Regina estiveram ontem na rádio Cidade FM 94,7, onde o chefe do Poder Executivo Municipal falou sobre as comemorações e garantiu que a cidade, em breve, se tornará um canteiro de obras.

“Feliz de estar aqui na Cidade FM e muito mais fez feliz por estar falando de Valentim Gentil, minha terra natal, aquela que eu amo e estou feliz por ser prefeito, juntamente com o vice Sérgio Ladeira”, iniciou a conversa.

O chefe do Executivo destacou a relevância da festa do peão de Valentin, evento que sempre foi muito tradicional e neste ano não é diferente. “Quarta teve um público muito bom, na quinta-feira não tinha como andar no recinto, e tenho certeza que será assim até o fim”, acrescentou.

Um diferencial deste ano na festa é a presença da PBR (Professional Bull Riders), que em português seria algo como Montaria Profissional em Touros. A PBR é uma organização internacional de rodeios especializada exclusivamente em montaria em touros (bull riding). Ela foi fundada em 1992, nos Estados Unidos, por um grupo de peões que queriam transformar a montaria em touros em um esporte profissional independente das competições tradicionais de rodeio. “Pela primeira vez em Valentim temos a PBR, com profissionais recém-chegados dos Estados Unidos, e estamos com uma fase de classificação para disputa do rodeio no Texas, então é um grande rodeio”, destacou.

Outro destaque deste ano foi a estrutura montada, tudo feito com muito capricho para receber bem as pessoas. Nesta edição são mais de 120 metros de telões de LED. “É a primeira vez que temos uma estrutura tão grandiosa como a deste ano”, explicou.

Programação de hoje

A programação cívica hoje, no dia em que a cidade comemora o aniversário, será em frente à Prefeitura Municipal, às 8h. Na oportunidade haverá o hasteamento da bandeira, com a presença da banda marcial, além de um grande número de pessoas da área da educação. “Servidores e população foram chamados para termos um momento de mostrar que somos de Valentim Gentil e de agradecer a Deus e a população pelos 82 anos”, disse.

Terra abençoada

Claudinei ressalta que Valentim Gentil é uma terra abençoada que se desenvolve cada vez mais, que gera emprego para toda a região. “É uma cidade que não para. É um município que acolhe todo mundo e a cada dia que passa se torna melhor”, apontou.

Motivos para comemorar

Questionado se existem motivos para comemorar, o prefeito foi enfático ao responder que sim. Ele lembra que a luta por melhorias é constante e mesmo no que pode ser considerado o início do trabalho, o saldo é bastante positivo. “Sérgio, eu e os vereadores temos trabalhado muito, ido a São Paulo e Brasília-DF e temos cerca de R$ 15 milhões em verbas para serem investidas em 2025 e 2026, fora os recursos municipais que serão investidos”, observou.

Centro de Fisioterapia

Na última quarta-feira, a Prefeitura Municipal inaugurou um Centro de Fisioterapia, um espaço de alta performance que atende pelo menos 20 pessoas por dia. “Nós vamos mais que dobrar a quantidade de atendimentos por dia. É um lugar fantástico, muito bonito e é algo que já estamos concretizando do nosso plano de governo”, acrescentou.

Várias conquistas

Ainda neste ano, a Administração Municipal realizará a remodelação do centro de saúde no Jardim Ipê. Também será realizada a reforma geral do CCI localizado perto da estação. O município já conseguiu três ônibus escolares e comprou um veículo de sete lugares para a saúde. “Além dessas, temos muitas outras conquistas. Temos muitas e muitas emendas para a saúde, porque nesses quatro primeiros meses de administração, Valentim atendeu 30% a mais do que em 2024”, falou.

Melhorias na saúde

O gestor público contou que neste ano foram contratados mais médios, mais pessoas para as equipes de enfermagem, e existe muito investimentos em medicamentos. “Também estamos melhorando a estrutura do nosso município em relação à saúde”, acrescentou.

Turismo

O prefeito já protocolou pedidos de recursos, e eles foram aceitos para investimento na Prainha e Chopplândia. “Teremos verbas para fazermos a reinauguração da nossa Prainha Municipal. Conseguimos também uma praça de R$ 800 mil, já assinamos o ofício na semana passada em Brasília-DF”, relatou.

Trânsito

A intenção de Claudinei é realizar uma grande remodelação do trânsito da cidade: “estamos contratando uma empresa para realizar esse trabalho, onde for necessário colocar semáforo, nós vamos colocar, assim como possíveis mudanças de direção de vias. O objetivo é que a cidade caminhe junto com o progresso. Hoje, na hora do almoço, quando os trabalhadores saem das indústrias, é um caos no trânsito”.

Monitoramento

A cidade terá monitoramento por câmeras de segurança, um trabalho integrado com as polícias Civil e Miliar. As entradas e saídas terão câmeras de alta definição que captam as placas dos veículos.

Parcerias

Claudinei frisou que nesses pouco mais de quatro meses de trabalho tem encontrado ótimas parcerias. “Temos parcerias com deputados estaduais, federais e uma boa abertura com o governador do Estado de São Paulo. Na semana passada, acertamos parcerias no Ministério das Cidades e no Ministério do Turismo, então os caminhos estão sendo abertos e isso nos motiva; e quando as verbas chegam, nós ficamos ainda mais contentes porque vamos concretizar aquilo que estava no nosso plano de governo”.

Canteiro de obras