A cidade de Cardoso será palco do “1º Praia Auto Car”, evento que, segundo os organizadores, promete ser o maior encontro de carros antigos e rebaixados da região. A iniciativa acontecerá no dia 22 de junho, das 10h às 17h, na Prainha Municipal de Cardoso, com a expectativa de atrair entusiastas do automobilismo e admiradores de veículos personalizados.

O encontro será realizado pela Prefeitura Municipal de Cardoso, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, com apoio da Câmara Municipal de Cardoso. A organização do evento está a cargo da Rádio Povão, do DjTiaguinho e da Equipe Som Automotivo Cardoso.

Para os interessados em maior comodidade durante o evento, estão disponíveis reservas de quiosques, que podem ser feitas pelo WhatsApp: (17) 99733–9086. A proposta, segundo os organizadores, é reunir amantes de carros em um ambiente familiar, à beira da prainha, unindo exposição automotiva, música e lazer em um único espaço. “Venha viver um dia incrível com exposição de carros antigos e rebaixados, música, diversão e clima de festa na beira da água. Traga sua caranga, sua galera e sua paixão por motores!”, convidam os organizadores.

Saúde

A Prefeitura Municipal de Cardoso, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou ontem, das 17h às 20h, uma ação de atualização e recadastramento dos dados das famílias residentes no centro da cidade. O trabalho está sendo realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde, que percorrerão os domicílios da região no período estipulado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa tem como objetivo manter os cadastros atualizados e garantir o acesso eficiente da população aos programas e atendimentos oferecidos pela rede municipal de saúde. A pasta destaca que o recadastramento é uma etapa essencial para aprimorar a qualidade dos serviços prestados, além de permitir um planejamento mais preciso das ações de saúde no município.