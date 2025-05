Família é de Macaubal, mas as crianças nasceram no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto

publicado em 10/05/2025

Helida Caroline Padovani Tsiloufas e o marido Georgios Péricles Tsiloufas sairam do HCM levando nos colos a menina Zoe e os irmãos Thales e Theodoros (Foto: HCM)

O Dia das Mães é uma data especial, mas para a enfermeira Helida Caroline Padovani Tsiloufas, de 35 anos, este Dia das Mães é único, inesquecível, afinal neste sábado (10/05) ela foi mãe após tentar engravidar durante três anos e não teve apenas um bebê, mas trigêmeos. Helida e o marido, o empresário Georgios Péricles Tsiloufas, de 35 anos, deixaram o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), de São José do Rio Preto, na manhã de sábado, levando nos colos a menina Zoe e os irmãos Thales e Theodoros.



“Quero agradecer a Deus e a equipe do HCM pela benção de realizar o sonho de ser mãe. Sempre quis ter três filhos, só não imaginava que seria de uma vez”, disse Helida, extremamente emocionada. “Só não imaginava que seria de uma vez, mas foi ótimo”, completou, rindo.

A dádiva de ser mãe é ainda maior porque Helida e Georgios enfrentavam dificuldades para ela engravidar e decidiram fazer fertilização in vitro. “Enfrentamos muitos desafios, porém os três estiveram sempre bem, a gestação foi tranquila e o tratamento que recebemos no hospital foi ótimo”, afirmou o pai.

Os trigêmeos nasceram na manhã da quarta-feira, Thales com 1,940 quilo, Theodoros com 2.280 quilos e Zoe com 2.218 quilos. Embora o parto tenha sido prematuro, de 35 semanas de gestação (o normal é acima de 37), e considerado de alto risco, os bebês nasceram bem, o que permitiu que ficassem no quarto desde o primeiro dia, junto com os pais, moradores de Macaubal.

“Estar todos juntos desde o primeiro momento é fundamental para os recém-nascidos e os pais e o HCM proporciona isso não só a Helida e Georgios, mas a todas as famílias cujos bebês tenham condições de ficarem no quarto. Esta condição, chamada de alojamento conjunto é um diferencial do HCM que temos muito orgulho e alegria de oferecer”, destacou Dra. Ziló, a pediatra Ana Luíza Silva Rodrigues.

Ao deixar o HCM na manhã deste sábado, Helida e Georgios fizeram questão de agradecer aos profissionais que estavam de plantão. “O atendimento e o carinho que recebemos foram preciosos para nós neste momento tão especial de nossas vidas”, declarou a mãe.

Sentimentos compartilhados por pais e mães ao longo dos 12 anos do HCM, pois o hospital se notabiliza pelo atendimento humanizado, ainda mais evidente no carinho que seus profissionais dedicam às crianças, gestantes e aos recém-nascidos.

Este ambiente é proporcionado graças a várias ações essenciais como, por exemplo, o “contato pele a pele”, quando os profissionais colocam o recém-nascido junto ao peito da mãe imediatamente após o nascimento para o estímulo à amamentação neste primeiro momento de vida, conhecida como Hora de Ouro.

Durante a estada dos pais no HCM, a equipe de enfermagem orienta a mãe quanto à amamentação e aos cuidados com o bebê. Se a mãe precisar ainda de auxílio após a alta, o HCM possui um grupo especializado em aleitamento materno.