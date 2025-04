Empretec é realizado em mais de 40 países e promove o desenvolvimento de comportamentos empreendedores

publicado em 02/04/2025

A capacitação será realizada entre os dias 5 e 10 de maio, na Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis (Acif) (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP está com as inscrições abertas para mais uma edição do Empretec, programa voltado ao desenvolvimento de competências empreendedoras. A capacitação será realizada entre os dias 5 e 10 de maio, na Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis (Acif).O Empretec é uma oportunidade para empreendedores de Fernandópolis e região alavancarem suas habilidades dentro do mundo empresarial. O curso é uma metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), aplicada em mais de 40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil.Reconhecido por sua eficácia, o curso tem como objetivo estimular características essenciais ao empreendedorismo, como iniciativa, capacidade de planejamento e resiliência frente a desafios.“O Empretec é considerado um divisor de águas pelas pessoas que participam. Isso porque, por mais que ele trabalhe comportamentos empreendedores, são comportamentos que temos durante toda a nossa vida. É uma oportunidade única de estar em um curso de imersão, 100% vivencial, em que as pessoas aprendem na prática a desenvolver habilidades que ainda não possuem e potencializar as que já existem. O que de fato faz diferença para qualquer empreendedor ou gestor alcançar o sucesso naquilo que se propõe a fazer”, disse Leliane Petrocelli, analista de negócios do Sebrae-SP.As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas diretamente pelo link https://forms.office.com/r/RqZueRDFMB . Os interessados devem passar por uma entrevista de seleção, etapa obrigatória para identificar o perfil empreendedor e garantir o máximo aproveitamento da capacitação.O número de vagas é limitado para o curso e para mais informações os interessados podem entrar em contato por meio do (17) 3405-9460.Empretec FernandópolisData: 5 a 10/5Horário: 8h às 18hLocal: AcifInscrições: https://forms.office.com/r/RqZueRDFMB