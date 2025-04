Foram apresentados projetos de políticas públicas e educação empreendedora para a cidade

publicado em 25/04/2025

Foram apresentados projetos de políticas públicas e educação empreendedora para a cidade (Foto: Sebrae)

O Sebrae-SP, a Associação Comercial e Industrial (Acigs) e Prefeitura de General Salgado se reuniram na quarta-feira, 23 de abril, para conversar sobre propostas e alinhar projetos para o desenvolvimento local nos setores de políticas públicas e educação.Durante a reunião, foram apresentadas as soluções do Sebrae-SP ao prefeito de General Salgado, Thiago Francisquini Viana, conhecido como Thiago da Farmácia, sobre políticas públicas, como o Cidade Empreendedora, uma iniciativa para promover o desenvolvimento socioeconômico, fortalecer o ambiente de negócios e estimular o empreendedorismo e gerar mais renda, emprego e arrecadação.Também forma destacadas ações de educação empreendedora para as escolas municipais de General Salgado, que conta com uma abordagem pedagógica para desenvolver habilidades, atitudes e conhecimentos relacionados ao empreendedorismo, tanto para a criação de novos negócios como para a inovação e liderança dentro de organizações ou na própria vida.“A reunião foi uma oportunidade de apresentar ao prefeito de General Salgado e a Associação Comercial, parceira de longa data do Sebrae-SP, as soluções que a instituição dispõe. Ninguém faz nada sozinho e essa união pode levar a cidade a um desenvolvimento jamais visto”, disse Jorge Felipe Zanetti, gerente regional do Sebrae-SP.Estiveram presentes também a gerente executiva da Acigs, Adriana Marangoni Ferreira e Luciana Marangoni, do comercial, que detalharam sobre as necessidades do comércio e da indústria local, fomentando as iniciativas para fomentar os setores na cidade.