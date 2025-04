O prefeito Adilson Leite destacou o compromisso da administração municipal com a revitalização e construção de espaços públicos voltados ao bem-estar da população

publicado em 29/04/2025

Lideranças políticas, familiares do homenageado e a população de Álvares participaram da inauguração (Fotos: A Cidade)

Visando o bem-estar da população, a Prefeitura Municipal de Álvares Florence entregou mais uma importante obra na cidade. Na tarde do último dia 25, o Poder Executivo inaugurou a Praça Antonio Falchi, localizada no bairro Colônia Torta.

A reportagem do jornal A Cidade acompanhou a inauguração. O evento contou com a presença de diversas autoridades municipais e membros da comunidade local, que se reuniram para celebrar a entrega de mais um espaço público destinado ao lazer e convivência da população.

Participaram da cerimônia o prefeito Adilson Leite e a primeira-dama Neusa Leite, o vice-prefeito Leandro Romero, a secretária de Governo e Administração, Elizângela Cristina Garcia, o presidente da Câmara Municipal, vereador Silvio Lamartine Fiori, e os vereadores Arnaldo Pinto, Marcia Maria do Valle, Márcia Verônica da Silva Chiarelo Commar, Maria Isabel Correa Sales, Senhor José Silvestrini, Rafael Ribeiro Grassato, Valter Vieira da Silva e Wilson Cesar Barbosa.

Durante o evento, Pedro Roberto Falchi, neto de Antonio Falchi, expressou a emoção da família com a homenagem. Em sua fala, afirmou: “Para mim, é importante termos essa homenagem na nossa família, a um dos fundadores da cidade. Nós temos lembranças e saudades deles, então ficamos muito emocionados com essa homenagem.” A nova praça homenageia Antonio Falchi, reconhecido como um dos fundadores do município, reforçando a importância histórica e afetiva que o nome carrega para a cidade e para os moradores da região.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Silvio Lamartine Fiori, também discursou, destacando a transformação do local, que antes era uma área abandonada. Ele salientou o valor da obra realizada e enalteceu o empenho dos envolvidos. “Quero parabenizar toda a família Falchi por essa homenagem, que foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. O prefeito Adilson se empenha muito em fazer um bom trabalho como administrador e essa obra foi planejada, com a ajuda da secretária Elizângela que também não mediu esforços, e ficou muito bonito. Ficou uma praça aconchegante e elegante para as pessoas que moram aqui, então será de muita serventia”, declarou.

Em sua fala, o prefeito Adilson Leite destacou o compromisso da administração municipal com a revitalização e construção de espaços públicos voltados ao bem-estar da população. Ele explicou que o projeto da nova praça enfrentou desafios, especialmente pela falta de recursos externos, mas que, ainda assim, foi concretizado com recursos próprios do município. “A gente queria fazer isso antes, e por falta de recurso, demoramos um pouco, mas tivemos coragem, e com insistência grande da Elisângela, que tomou conta do projeto, seguimos. A gente não conseguiu recursos estadual e federal, portanto tudo aqui é recurso do município, é recurso próprio”, afirmou.

Adilson também ressaltou as dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios atualmente, mencionando a queda na arrecadação e o aumento dos custos, o que exige ainda mais planejamento e esforço da gestão municipal. “Hoje nós estamos vivendo com uma escassez de recurso muito grande nos municípios, a arrecadação em queda e custo alto, então temos que nos virar nos 30, mas não é isso que vai nos impedir de continuar fazendo o que a gente se propôs de fazer que é levar qualidade de vida para cada munícipe da cidade”, enfatizou.

A inauguração da Praça Antonio Falchi representa mais um passo no trabalho da Prefeitura de Álvares Florence para oferecer espaços de lazer e convivência à população, buscando preservar a memória histórica local e proporcionar ambientes mais agradáveis para todos os cidadãos.

Antonio Falchi

Antônio Falchi nasceu na cidade paulista de São Sebastião do Turvo, em 30 de agosto de 1913, filho de um casal de imigrantes italianos que vieram para o Brasil na época de ouro das grandes lavouras de café, juntamente com milhares de italianos que deixaram a sua pátria em busca de terras, trabalho e riqueza, e também para escapar da constate existência de guerras, sendo seu pai, Alexandre Falchi e sua mãe a Senhora Ancila Olivatti.

Em 2 de outubro de 1937, aos 24 anos de idade, casou-se com Luiza Passetti, também de descendência italiana, no município de Itápolis, após algum tempo migraram para o então povoado de Vila Monteiro, hoje, município de Álvares Florence.

De seu casamento teve 14 filhos, sendo que, quando se mudou para Álvares, no ano 1943, quatro de seus filhos já eram nascidos, o restante, no total de 10, nasceu em Álvares.