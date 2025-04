“Acompanhei de perto cada etapa desta importante obra para nossa querida Pontalinda”, comentou Sisinio Leão

publicado em 15/04/2025

O chefe do Poder Executivo Municipal, Sisinio Leão, esteve na obra do novo Paço Municipal (Foto: Prefeitura de Pontalinda)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito de Pontalinda, Sisinio Leão, esteve presente na obra de construção do novo Paço Municipal e acompanhou de perto os trabalhos em fase final. Durante a visita, o chefe do Poder Executivo Municipal destacou o avanço da construção e ressaltou a importância do novo prédio para a cidade.

“Acompanhei de perto cada etapa desta importante obra para nossa querida Pontalinda, e é com muita alegria que compartilho: estamos nos últimos ajustes para entregar um espaço moderno, funcional e digno da nossa população”, afirmou o gestor público.

De acordo com Sisinio, o novo Paço Municipal representa mais que um edifício administrativo. Para ele, trata-se de um símbolo de avanço, organização e respeito com a cidade e com cada cidadão pontalindense.

O prefeito também manifestou gratidão aos envolvidos no projeto. “Estamos aqui conferindo esse grande projeto para essa cidade. Estou muito satisfeito e a minha gratidão é muito grande, inclusive em relação à empresa que nós contratamos, que tem uma índole muito forte e é muito boa. Então, estamos muito felizes porque em breve já poderemos inaugurar. Muito obrigado a todos aqueles que se esforçam para que isso aconteça”, declarou.

Sisinio fez questão de agradecer servidores públicos, engenheiros, trabalhadores da obra e todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para a realização do novo Paço Municipal. Segundo ele, a participação coletiva foi fundamental para que o projeto saísse do papel e se tornasse uma realidade prestes a ser entregue à população.

Um Paço Municipal estruturado desempenha um papel fundamental no bom funcionamento da administração pública e no desenvolvimento de uma cidade. Esse tipo de edificação, além de abrigar a sede do Poder Executivo Municipal, reúne setores estratégicos da prefeitura, proporcionando organização, eficiência e melhor atendimento à população.