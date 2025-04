Na semana de aniversário da cidade, o chefe do Poder Executivo Municipal esteve na rádio Cidade FM e destacou o crescimento do município

publicado em 12/04/2025

O prefeito de Álvares Florence esteve ontem na rádio Cidade FM (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

Quem esteva na rádio Cidade FM nesta semana de aniversário de Álvares Florence foi o prefeito do município, Adilson Leite. Na tarde desta sexta-feira (11), em entrevista na emissora, o chefe do Poder Executivo Municipal destacou a evolução do município nesses 76 anos.

Na quinta-feira (10), a cidade de Álvares Florence celebrou com orgulho e emoção seus 76 anos de emancipação político-administrativa. Com uma população estimada em 3.978 habitantes, conforme dados de 2024 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município carrega em sua essência a hospitalidade, a simplicidade e a força de um povo que constrói diariamente, com trabalho e afeto, a identidade desta terra.

Os anos representam o tempo passado desde a oficialização do município e são o reflexo de uma trajetória que remonta a muito antes da emancipação, marcada por coragem, resistência e fé. “É difícil precisar uma data, mas comenta-se que Álvares surgiu lá pelo ano 1900, mas hoje nós comemoramos a emancipação, vamos dizer aqui, quando o município criou asas e ganhou corpo. Álvares foi distrito de Tanabi, quando ainda não tinha Votuporanga, e depois passamos a ser distrito de Votuporanga e num curto espaço de tempo, conquistamos a emancipação. Foi a partir da emancipação que a cidade começou a se desenvolver”, disse Adilson.

Correndo atrás

Nesta semana o gestor público esteve no Ministério da Justiça, mais uma vez, segundo ele, em busca de iniciativas para beneficiar o município. “Seguimos com a saga de prefeito, que é correr atrás. Então, a gente espalha ofícios, esparrama projetos, encaminha pedidos. Falamos com um deputado, falamos com outro, com assessor de ministro, com secretário. Portanto, é aquela luta constante, porque a gente vai lá e semeia bastante; a colheita pode não ser aquilo que a gente semeou, mas sempre vem algo”.

Na esfera estadual, Adilson também sempre está em busca de melhorias para a cidade. Conforme ele, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem liberado alguns recursos. “A gente precisa disso, porque os municípios não têm mais pernas para fazer investimentos com recursos próprios. E nas cidades é assim: cada melhoria que você faz, ela custa mais caro. Cada vez que você avança, você vai ter um gasto a mais. Cada vez que você oferece um leque de serviços maior e melhor, custa mais caro”, apontou.

Outra dificuldade enfrentada conforme o prefeito é que muitas demandas que eram da União e do Estado passaram a ser do município. “Vem a demanda e vem a cobrança. Hoje, muitas vezes, o prefeito não peca por maldade ou deixa de fazer algo porque não quer, mas sim por falta de recursos”.

Evolução

Nesses 76 anos de história, a cidade evoluiu bastante. “Evoluímos muito na saúde, na educação, na infraestrutura, na modernidade do município, na qualidade de vida do cidadão de Álvares, então foram muitos avanços importantes. E temos que lembrar que 76 anos é pouco, porque existem localidades com 500 anos e muitos outras com mais idade que Álvares, mas que não têm a estrutura que temos. Então, a nossa cidade é motivo de muita alegria para nós”, falou.

Adilson ressalta que cada morador, cada ente político, cada empresário que esteve na cidade e investiu é responsável pelo crescimento da cidade.

‘Causos’

Uma das áreas que reforçam a evolução de Álvares é a saúde. O chefe do Executivo lembrou de um “causo” dele mesmo. “Certa vez, estava em um pé de manga e caí, então foi necessária toda uma manobra para que eu fosse transportado para cá. Outros tempos”, disse.

Ele recordou ainda dos áureos tempos em que frequentava a Praça da Matriz. “Era bem tranquilo, a gente amarrava nosso cavalo e ficava ali se divertindo. Era outra época, em que a gente conversava”, comentou.

História

A história de Álvares começa no fim do século XIX, quando o senhor Joaquim Pedro da Silva aportou nessas terras ainda virgens, desbravadas com suor e determinação. Ele fundou a primeira morada e lançou as bases do que viria a se tornar uma comunidade vibrante. À época, o pequeno núcleo passou a ser conhecido como São João Batista do Marinheiro.

Com o passar dos anos, a localidade começou a se transformar. Em 24 de junho de 1917, a realização de um “Terço” marcou o início de uma vida comunitária mais organizada, tornando-se um símbolo do sentimento de pertencimento que já nascia entre os moradores.

Em 1926, pela lei nº 2179, o lugarejo foi elevado à categoria de Distrito de Paz, vinculado ao município de Tanabi e com o nome de Vila Monteiro, uma homenagem ao Cel. Militão Alves Monteiro, prefeito da cidade-mãe e doador das terras para o surgimento da nova vila.

A história seguiu seu curso, e no dia 30 de novembro de 1944, a então Vila Monteiro teve seu nome alterado para Igapira, agora sob a administração do recém-criado município de Votuporanga, conforme o decreto nº 14.434. Um interessante paradoxo se desenhava, pois apenas alguns anos antes, pelo decreto nº 11.054 de 24 de abril de 1940, era Votuporanga que figurava como zona distrital de Monteiro. Essas mudanças político-administrativas, porém, foram apenas o prelúdio de uma luta ainda maior: a busca pela autonomia.



Formou-se então uma comissão de homens determinados, composta por nomes como Dr. João Carlos Miranda, Chafic Jorge Sarquis, João Soares, Eduardo Oliveira Portugal, Cassiano José Silva, entre outros. E foi assim, com esforço coletivo e determinação, que a emancipação foi conquistada pela lei nº 233 de 24 de dezembro de 1948. O nome escolhido para o novo município – Álvares Florence – foi uma justa homenagem ao então presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Dr. Francisco Álvares Florence.

Finalmente, em 10 de abril de 1949, foi oficialmente implantado o município, com a posse do primeiro prefeito e da primeira câmara municipal. Era o início de uma nova era para os filhos desta terra, que agora tinham voz e vez para decidir os rumos do seu futuro.

“Vamos seguir trabalhando”