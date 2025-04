Representantes da área da educação do município de Nova Castilho participaram, na semana passada, da 3ª edição da Expoeducare, realizada em São José do Rio Preto

publicado em 15/04/2025

Representantes da educação de Nova Castilho participaram da Expoeducare em São José do Rio Preto (Foto: Prefeitura de Novas Castilho)

Daniel Marques

Representantes da área da educação do município de Nova Castilho participaram, na semana passada, da 3ª edição da Expoeducare, realizada em São José do Rio Preto. Estiveram presentes no evento a secretária municipal de Educação, Célia Marta Camargo; os diretores escolares Éder Galindo e Anielle Martins; as coordenadoras pedagógicas Luciana Ondei e Eliani Ramos; e as professoras Vania Honorato e Josani Nascimento.

A Expoeducare reuniu representantes da educação de mais de 350 municípios e teve como tema central “Formação docente: cuidar de quem cuida”. Durante os dois dias de programação, os participantes tiveram acesso a uma série de atividades voltadas à formação e ao desenvolvimento profissional, como palestras, oficinas práticas, apresentações culturais, rodas de conversa, estandes e workshops.