Nova Castilho organiza Campanha do Agasalho 2025

A Prefeitura de Nova Castilho, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, dará início à Campanha do Agasalho 2025 no próximo dia 28 de abril

publicado em 25/04/2025

início à Campanha do Agasalho 2025 será no próximo dia 28 de abril (Foto: Governo de SP)

A Prefeitura de Nova Castilho, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, dará início à Campanha do Agasalho 2025 no próximo dia 28 de abril. A iniciativa se estenderá até o dia 16 de maio e tem como objetivo arrecadar peças de vestuário para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.



Os interessados em contribuir com a campanha poderão realizar suas doações em diversos pontos de coleta distribuídos pelo município. Entre os locais disponibilizados para a arrecadação estão a sede da Prefeitura Municipal, a Unidade Básica de Saúde Professor Paulo Ricoy de Camargo, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), a Escola Municipal de Educação Infantil Ádila Ana Conceição dos Santos, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Sandra Regina Feitosa Sobreira, a Escola Estadual José Antônio de Castilho, o Conselho Tutelar, além dos estabelecimentos comerciais Supermercado São Luís, Supermercado Santa Maria e a Panificadora Nova Castilho.



A campanha visa mobilizar a comunidade para colaborar com a doação de roupas em bom estado de conservação, incluindo agasalhos, cobertores, calçados e demais peças que possam ser úteis durante o inverno. “Aqueça com solidariedade. Doe um agasalho, abrace uma causa. Neste inverno, ajude a aquecer quem mais precisa. Estamos arrecadando: agasalhos, calçados em bom estado e cobertores. Toda doação faz diferença. Vamos juntos espalhar calor humano!”, destacam os organizadores.



