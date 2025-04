A cidade de Monções participou do Festival Gastronômico Sabor de São Paulo, realizado no Senac de Araçatuba

publicado em 15/04/2025

O Café Colonial Vó Chica esteve no Festival Gastronômico Sabor de São Paulo (Foto: Prefeitura de Monções)

A cidade de Monções participou do Festival Gastronômico Sabor de São Paulo, realizado no Senac de Araçatuba. O evento é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, promovida por meio da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), com o objetivo de valorizar e divulgar os sabores autênticos do interior paulista. Durante o festival, os visitantes tiveram a oportunidade de vivenciar uma verdadeira imersão na gastronomia local, com a presença de produtores e restaurantes.

Entre os destaques do evento, o Café Colonial se sobressaiu ao encantar os visitantes com seus produtos artesanais, elaborados a partir da própria produção. Representantes da cultura e do turismo de Monções estiveram presentes no festival, reforçando o compromisso da cidade com a valorização de suas tradições gastronômicas. Os empresários Miriam e Fernando participaram de um workshop voltado a profissionais das áreas de gastronomia e turismo, que abordou temas como turismo gastronômico, segurança alimentar e turismo rural.

Durante a programação, o chef Ivan Santinho conduziu uma aula-show na qual preparou pratos especiais utilizando ingredientes típicos da rota gastronômica Pantanal Paulista e Tietê Vivo. Como parte das ações de promoção da gastronomia regional, o Café Colonial Vó Chica, localizado em Monções, recebeu no dia 8 de abril um grupo de jornalistas, influencers, agências de viagens e profissionais do setor em um Press Trip. Os visitantes puderam conhecer de perto a propriedade e o trabalho desenvolvido pela Família Vó Chica, que vem ganhando destaque por sua dedicação à produção artesanal e ao acolhimento turístico.