publicado em 15/04/2025

O prefeito e o presidente da Câmara estiveram no gabinete da senadora Mara Gabrilli (Foto: Prefeitura de Parisi)

Daniel Marques

O prefeito de Parisi, Oclair Bento, e o presidente da Câmara Municipal, vereador João Rodrigues de Souza, estiveram em Brasília-DF em busca de iniciativas que beneficiem o município. As lideranças locais participaram de reuniões em gabinetes parlamentares, com o objetivo de protocolar solicitações voltadas ao desenvolvimento da cidade.

Acompanhados do assessor parlamentar Rogério Andrade, estiveram no gabinete do deputado federal Marangoni, onde apresentaram pedidos considerados estratégicos para a administração municipal. Entre as principais demandas estão a destinação de recursos para o custeio da saúde, a aquisição de uma nova ambulância e investimentos em infraestrutura.

Durante a agenda, também foi solicitado apoio para a liberação de cadastros realizados no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. As propostas apresentadas envolvem a aquisição de veículos escolares e a construção de um centro esportivo. “A agenda demonstra o compromisso da gestão municipal com a busca por melhorias concretas e investimentos que beneficiem diretamente a população”, destaca a Prefeitura de Parisi em suas redes sociais.

Além da visita ao deputado federal, o prefeito e o presidente da Câmara estiveram no gabinete da senadora Mara Gabrilli, onde foram recebidos pelo coordenador de orçamento, José Wilson. Na ocasião, reforçaram o pedido de recursos voltados à saúde, com o objetivo de aprimorar o atendimento à população.