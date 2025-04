“Um avanço histórico que representa mais moradia digna, segurança e qualidade de vida”, destaca o prefeito de Parisi

publicado em 15/04/2025

Casa Paulista anuncia 22,7 mil novas moradias para 148 cidades do Estado de SP (Foto: Fernando Lambert)

Daniel Marques

O prefeito de Parisi, Oclair Bento, esteve no Palácio dos Bandeirantes, na capital do Estado de São Paulo, para participar do ato de autorização da licitação para a construção de 40 novas unidades habitacionais no município. A iniciativa integra ações do Governo do Estado voltadas à ampliação do acesso à moradia.

Durante o evento, o chefe do Poder Executivo municipal destacou a importância da conquista para a cidade. “Um avanço histórico que representa mais moradia digna, segurança e qualidade de vida para dezenas de famílias que sonham com a casa própria. Esse é mais um resultado do trabalho sério da nossa gestão, em parceria com o Governo do Estado, sempre buscando o melhor para a nossa população”, afirmou.

Na mesma ocasião, também foi realizada a assinatura do convênio para a recuperação do asfalto do conjunto habitacional CDHU Antônio Rigueira, localizado no município. O prefeito agradeceu o apoio recebido de lideranças estaduais na viabilização dos projetos. “Eu agradeço ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário Marcelo Branco e ao deputado Carlão Pignatari que muito nos ajudaram nessas conquistas”, declarou.

O programa Casa Paulista anunciou 22,7 mil novas moradias distribuídas por 148 cidades de todas as regiões do Estado. Deste total, 9.599 unidades serão licitadas pela CDHU, enquanto as outras 13.115 serão viabilizadas pela modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI). O investimento nas novas moradias é de R$ 2,1 bilhões. Estiveram presentes no evento o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, além de prefeitos e deputados do Estado de São Paulo.

Durante o anúncio, também foi autorizado um chamamento ao mercado para contratação de mais de 10 mil unidades a serem financiadas por meio de Carta de Crédito Associativa. Além disso, foram assinados convênios com 22 municípios para obras do Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis, além de assinatura de autorizo para 62 novos convênios – totalizando 84 novas parcerias para projetos de melhorias urbanas. No total, os anúncios alcançam 256 municípios.

A partir do autorizo para licitação das 9.599 unidades, começam a ser publicados os editais para a construção em 93 municípios pela CDHU, que serão divididos em lotes. A maior parte dessas moradias segue o modelo tradicional da Companhia, em parceria com municípios, que doam terrenos para a construção dos conjuntos. No entanto, há 246 unidades que serão construídas para população indígena em seis municípios: Bertioga, Eldorado, Mongaguá, Peruíbe, São Paulo e Tapiraí. Também haverá 36 unidades destinadas à comunidade quilombola em Eldorado.