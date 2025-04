A 3ª edição da Expoeducare será realizada nos dias 9 e 10 de abril, no Villa Conte

publicado em 08/04/2025

A 3ª edição da Expoeducare, considerada a maior feira educacional do interior de São Paulo, começa nesta quarta-feira (9/4) em uma megaestrutura montada no Villa Conte, em São José do Rio Preto/SP. É um evento promovido pela marca Educare, que conecta pessoas de diferentes estados brasileiros em prol da educação.Com o tema “Formação docente: cuidar de quem cuida”, o evento, que segue na quinta-feira (10/4) será pela primeira vez internacional com os seguintes palestrantes: o professor português António Nóvoa, Braúlio Bessa, Cláudia Costin, Nino Paixão, Eduardo Shinyashiki, Cléber Fabiano, Tom Ferreira e as fundadoras da SOS Educação, Taís Bento e Roberta Bento. Os ingressos estão esgotados.De acordo com o CEO e fundador da Expoeducare, Antônio Câmara, o evento tem como objetivo discutir o futuro da educação, trazer inovações e soluções que facilitem o ensino em todas as etapas, desde a educação básica até o ensino superior. São palestras, atividades e exposições que geram inspiração, networking e atualização. “A Expoeducare 2025 será um ambiente de diálogo, formação e valorização dos profissionais da educação. Promovemos e incentivamos a troca de experiências para a conquista de um ensino mais moderno, humanizado e tecnológico. Queremos reconhecer, fortalecer e apoiar aqueles que dedicam suas vidas à transformação do mundo por meio da educação”, disse.Ainda de acordo com o CEO da Expoeducare, a expectativa é reunir em Rio Preto mais de cinco mil pessoas entre professores, gestores, secretários e lideranças da área da educação de mais de 350 municípios. Serão dois dias (9/4 e 10/4) de intensa programação e imersão com palestras, apresentações culturais, visitas aos estandes, workshops, oficinas práticas e rodas de conversa. Mais de 40 expositores vão apresentar novas tecnologias e soluções metodológicas no processo de alfabetização. A Praça de Alimentação contará com várias gastronomias. Entre elas: Pasticceria Borelli, Crepe da Lú, Poplândia Pipocas Gourmet, Trailer do Sérgio Lanches e Espetos, Reggae Burguer e Pizza Hunger.“Mais do que uma reflexão, a temática desta edição internacional se faz urgente e necessária diante da crescente sobrecarga emocional e profissional enfrentada pelos professores. Cuidar dos educadores é cuidar da qualidade da educação, pois um profissional valorizado, amparado e emocionalmente equilibrado impacta diretamente a aprendizagem dos alunos e a construção de uma escola mais acolhedora”, afirmou Marcelo Batista, que é o coordenador executivo do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo (ADE), vice-presidente da Undime São Paulo Regionais/Interior e colaborador técnico-pedagógico do evento educacional.Vale ressaltar ainda que a Comissão Organizadora da Expoeducare conta também com a Ferraz Eventos e Treinamentos, Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp), Educare: Educação Transformadora e Suíte Marketing.Apresentações multiculturaisO início da Expoeducare 2025 será às 7h30, com recepção, credenciamento e visitação do público aos estandes dos expositores. A apresentação da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol (Fanfarra Celda Melo Oliveira), que é considerada referência no Brasil na área de execução musical no formato de fanfarra e com corpo coreógrafo, será a partir das 8h. Em seguida o evento segue a programação durante todo o dia.No segundo dia da Expoeducare (10/04) terá o espetáculo “Apenas um José”, com o ator Kiko Pissolato e a psicóloga, professora e mestre em Educação, Michelle Zukowski, também a partir das 8h. Após o espetáculo, a feira segue a programação durante todo o dia no Villa Conte. Os vencedores do “Prêmio Professores que inspiram” serão divulgados durante as palestras. A premiação tem como embaixadoras Roberta Bento e Taís Bento, que são fundadoras da SOS Educação. Mais informações no site www.expoeducare.com.br.Patrocinadores e expositoresA Editora Brasil Cultural é a patrocinadora master da Expoeducare 2025. A patrocinadora diamante é a Cesc Cursos. A patrocinadora ouro é a Saber e a patrocinadora prata é a Altbit - Locação de Tecnologia. Entre os expositores confirmados até o momento estão: Editora Brasil Cultural, Editora Mundo Melhor, Coopedu, Moon Sea, Trilhar, Universitário Sistema Educacional, Griô, Inteligênios, Neurobrinq, CEL.LEP, Cdtech, Sênior Editora, Saber, Britannica Education, Netbil, Cesc, Soluções Moderna, Altbit, Consórcio CINORP, Barsa na Rede, Studio Plural, Ecotimber Kids, SESI, Desk Móveis, Brinca Comigo Brincadeiras, AMA (Associação dos Municípios da Araraquarense), CPP (Centro do Professorado Paulista) e Editora Ike. Mais informações www.expoeducare.com.br.