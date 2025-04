O evento reuniu fiéis de diversas igrejas evangélicas da cidade e reafirmou a importância da união cristã na comunidade

publicado em 28/04/2025

evento reuniu fiéis de diversas igrejas evangélicas da cidade e reafirmou a importância da união cristã na comunidade (Foto: A Cidade)

A cidade de Cardoso foi palco, neste sábado (26), da 6ª edição da Marcha para Jesus, organizada pela AMEC (Associação de Ministros Evangélicos de Cardoso) em parceria com a Prefeitura Municipal. O evento reuniu fiéis de diversas igrejas evangélicas da cidade e reafirmou a importância da união cristã na comunidade.A marcha contou com a presença de pastores locais, além de vereadores e autoridades municipais, que prestigiaram o momento de celebração e fé, já tradicional no calendário de eventos da cidade.Os participantes se concentraram na Lagoa Municipal de Cardoso e seguiram em caminhada até a Praça Central, encerrando o trajeto na Praça dos Evangélicos. No local, centenas de fiéis se reuniram para entoar louvores, compartilhar mensagens da Bíblia Sagrada e vivenciar momentos de oração e comunhão.A Marcha para Jesus é um evento que simboliza a fé, a esperança e a união do povo de Cardoso, fortalecendo laços entre as igrejas e levando uma mensagem de paz e amor cristão para toda a cidade.