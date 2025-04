Teve início na manhã deste sábado, na Lagoa Hygino Zampronha, em Cardoso, o PesCardoso, evento promovido pela Prefeitura Municipal com o apoio da Secretaria de Turismo

publicado em 19/04/2025

Lagoa Municipal Hygino Zampronha, recebe neste sábado, munícipes e turistas para o PesCardoso (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Teve início na manhã deste sábado (19), na Lagoa Hygino Zampronha, em Cardoso, o PesCardoso, evento promovido pela Prefeitura Municipal com o apoio da Secretaria de Turismo. A programação se estende ao longo do dia e promete movimentar a cidade com atividades voltadas ao lazer, pesca e integração da comunidade.

Para atrair moradores e turistas, cerca de uma tonelada de peixes foi solta na lagoa, oferecendo uma experiência ainda mais emocionante aos participantes. Além da pescaria, o evento conta com sorteios, distribuição de brindes e diversas atividades para toda a família.

O final de semana está repleto de atrações em Cardoso. Neste domingo (20), a cidade realiza o 1º Jet Camping, na Prainha Municipal, a partir das 10h. O evento se estende até as 17h e contará com apresentações musicais durante todo o dia, além de atividades voltadas ao lazer náutico.