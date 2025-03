A festa contará ainda com Prova dos Três Tambores, modalidade que exige técnica e velocidade dos participantes

publicado em 07/03/2025

Com tradição, emoção e grandes atrações, o Valentim Rodeo Fest 2025 promete ser um grande evento para toda a região (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVem aí um evento muito aguardado no calendário festivo da região: o Valentim Rodeo Fest 2025. De 30 de abril a 3 de maio, a cidade de Valentim Gentil será palco da tradicional festa de peão, reunindo montarias, adrenalina e grandes atrações musicais para o público.Além do rodeio, que promete disputas acirradas entre os melhores competidores, a festa contará com a Prova dos Três Tambores, modalidade que exige técnica e velocidade dos participantes. No feminino, a premiação será de R$ 10 mil, tornando a disputa ainda mais forte e atraindo competidoras de alto nível. A organização do evento deve confirmar a grade de shows em breve.Para as meninas que sonham em brilhar na arena e representar a beleza e a força da mulher no melhor rodeio da região, as inscrições para a realeza do Valentim Rodeo Fest 2025 estão abertas até hoje. Jovens de 15 a 23 anos, que residem em Valentim Gentil, podem se candidatar para concorrer ao posto de Rainha da festa. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 99243 – 1702, com Dani Amaral, e (17) 99232 – 3792, com Dayse Finotti. Com tradição, emoção e grandes atrações, o Valentim Rodeo Fest 2025 promete ser um grande evento para toda a região.