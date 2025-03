A solenidade, que ocorreu na sede do Poder Legislativo de Cardoso, reuniu diversas autoridades e moradores da cidade

publicado em 24/03/2025

Danilo Campetti, deputado estadual, e vereador Fagner Bruno Aguiar Alves, autor da proposta (Foto: A Cidade)

O deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) foi homenageado com o título de cidadão cardosense, uma das maiores honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Cardoso, em cerimônia realizada no último sábado. A propositura do título foi do vereador Fagner Bruno Aguiar Alves, também do Republicanos, em reconhecimento ao trabalho do deputado em prol do município e da região.

A solenidade, que ocorreu na sede do Poder Legislativo de Cardoso, reuniu diversas autoridades e moradores da cidade, incluindo prefeitos e vereadores de municípios vizinhos. O prefeito de Cardoso, Luis Paulo Bednarski (MOBILIZA), destacou a importância da homenagem, ressaltando o trabalho de Campetti em prol da região. “E uma homenagem justa, pois o deputado tem representado a boa política e colaborado com emendas e apoio junto ao governo estadual”, afirmou Bednarski.

O vereador Fagner Bruno Aguiar Alves, autor da propositura, enfatizou o reconhecimento do trabalho de Campetti em toda a região noroeste paulista. “O deputado tem estendido a mão para nossas cidades, e essa homenagem é uma forma de agradecermos por tudo que ele tem feito”, disse o vereador.

O presidente do Republicanos em Fernandópolis, Rodrigo Ortunho, também esteve presente a convite do presidente do partido em Cardoso, Moreno e da vice-presidente Ugliana e elogiou a atuação de Campetti. “O deputado tem sido um divisor de águas para nossa região, atendendo às necessidades de cada município e destinando emendas importantes, principalmente na área da Saúde”, destacou Ortunho.

Durante a cerimônia, prefeitos e vereadores reforçaram seus pedidos ao deputado, que é aliado do governador Tarcísio de Freitas, buscando a destinação de mais recursos para a região. Campetti, em seu discurso de agradecimento, expressou sua gratidão à Câmara Municipal de Cardoso pela honraria e mencionou o apoio de sua família, presente no evento. Ele também destacou os desafios enfrentados em sua trajetória política e al importância da fé em sua vida.

Campetti anunciou a destinação de uma emenda de R$ 400 mil para Cardoso, atendendo a uma demanda apresentada pelo vereador Fagner Bruno Aguiar Alves. Ele ressaltou seu compromisso com a região e a importância de uma relação de simetria de ideias com seus eleitores. “Acredito que a política deve ser pautada por princípios e valores, e é isso que busco representar”, afirmou Campetti.