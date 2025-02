Claudinei do Skinão está em São Paulo esta semana cumprindo uma intensa agenda de compromissos em busca de recursos

publicado em 07/02/2025

Prefeito Claudinei do Skinão com o governador Tarcísio de Freitas e com o ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

O prefeito de Valentim Gentil, Claudinei do Skinão, está em São Paulo esta semana cumprindo uma intensa agenda de compromissos em busca de recursos e soluções para as demandas do município. E os esforços já estão trazendo resultados concretos.Atendendo a um chamado emergencial do governador Tarcísio de Freitas, Claudinei participou de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes para tratar dos impactos das fortes chuvas que atingiram a cidade recentemente. Durante o encontro, o prefeito destacou a necessidade de investimentos urgentes para a recuperação de pontes e áreas rurais afetadas. Segundo ele, o governador demonstrou grande preocupação com Valentim Gentil e outros municípios prejudicados, garantindo que a cidade receberá o suporte necessário.Além disso, Claudinei teve uma conversa produtiva com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que esteve presente no evento. O prefeito conquistou ainda o apoio da deputada estadual Analice Fernandes, que se comprometeu a atuar junto ao Governo do Estado para acelerar a liberação dos recursos necessários.Claudinei esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde percorreu diversos gabinetes para buscar mais investimentos para a cidade. Como resultado dessa articulação, a pedido do prefeito e do presidente da Câmara, Hilário da Associação, o deputado estadual Tenente Coimbra anunciou a liberação de R$ 1 milhão para o custeio da saúde pública de Valentim Gentil.“A cidade precisa de investimentos, e nós estamos onde for necessário para garantir os recursos que a população merece. Em apenas um mês de gestão, já conseguimos avanços importantes, e podem ter certeza: vamos continuar trabalhando incansavelmente para melhorar a vida de cada morador de Valentim Gentil”, destacou o prefeito Claudinei do Skinão.