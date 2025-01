A Prefeitura Municipal de Cardoso fez uma programação especial, preparada com dedicação para marcar essa data tão significativa

publicado em 18/01/2025

(Foto: Prefeitura de Cardoso)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura Municipal de Cardoso organizou uma grande celebração em homenagem aos 88 anos de fundação da cidade, com uma programação especial preparada com dedicação para marcar essa data tão significativa.As festividades, que prometem atrair moradores e visitantes, terão início hoje, sempre a partir das 20h, na Praça da Matriz, um dos principais pontos de encontro da comunidade.Nesta noite de abertura, o palco da festa será animado pela apresentação da dupla Tiago e Zé Felipe, seguidos pelos shows da banda Old Boys e do DJ Tiaguinho, garantindo uma programação diversificada para todos os gostos musicais.Amanhã, domingo (19), a celebração continua com a presença da dupla Augusto e Gustavo, que promete encantar o público, além da participação do grupo Jeito Nosso e, novamente, do DJ Tiaguinho, garantindo um ambiente vibrante e descontraído.As comemorações se encerram na segunda-feira (20), data oficial do aniversário da cidade. Para celebrar o marco dos 88 anos de Cardoso, as atrações do dia incluem os artistas Maikon Lincon e Zaia Alves, que encerrarão o evento em grande estilo, com apresentações para animar o público presente.Com uma programação que combina diferentes estilos musicais e atrações para todos os públicos, a Prefeitura Municipal de Cardoso reforça o compromisso de proporcionar uma festa especial e memorável para a população, celebrando o crescimento e a história de Cardoso ao longo de suas quase nove décadas de existência.