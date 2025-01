Vinculada ao Escritório Regional de Votuporanga, unidade realizou 2.802 atendimentos durante o último ano

publicado em 16/01/2025

(Foto: Prefeitura de Fernandópolis)

O Sebrae Aqui Fernandópolis inicia mais um ano de atendimentos, mas desta vez de forma diferente. Isso porque o posto foi premiado, no fim de 2024, com o selo de excelência em atendimento, na categoria bronze. A honraria reafirma o compromisso do Sebrae-SP com a comunidade e ao suporte aos pequenos empresários da cidade.

No último ano foram realizados um total de 2.802 acompanhamentos no município. Além disso, entre as principais ações desenvolvidas, destacam-se o Programa Empreenda Rápido, com 25 atendimentos bem-sucedidos, que levou agilidade na formalização de negócios e acesso a crédito.

Além do Programa Agente Local de Inovação (ALI) Produtividade, com 21 atendimentos, com soluções práticas para aumentar a inovação nas empresas, e o ALI - Rural, com suporte direcionado ao campo, que atinge produtores para impulsionar a economia rural. Ocorreu também a Inclusão Produtiva, que beneficiou 82 empreendedores, para o fomento a geração de renda e a capacitação de 90 estudantes.

Além disso, o posto foi reconhecido em dezembro de 2024 com o prêmio bronze na categoria Referência em Atendimento, uma conquista que evidencia o impacto positivo das ações locais. A cerimônia de premiação contou com a presença de Wania Ribeiro e Gleison Silva, então agentes do Sebrae Aqui Fernandópolis.

“A conquista do prêmio e os resultados obtidos são reflexos do trabalho coletivo e do engajamento de toda a equipe, além da confiança da comunidade local. Queremos continuar avançando e fazendo a diferença na vida de quem empreende”, disse Carla Bussoloti, analista de negócios e gestora do Sebrae Aqui na região.