Município vizinho entra em seu 32º ano de existência com o caixa “cheio” e uma série de obras importantes a serem iniciadas

publicado em 18/01/2025

Oclair Bento esteve ontem na Cidade FM e disse que Parisi tem muito a comemorar em seu 32º aniversário (Foto: A Cidade)

Da redaçãoParisi, município vizinho e irmão de Votuporanga, irá comemorar na próxima segunda-feira (20) 32 anos de emancipação política com muito a se comemorar, segundo o prefeito Oclair Bento (PSDB). A cidade entra em seu 32º ano de existência com o a Prefeitura no azul, caixa “cheio”, e uma série de obras importantes a serem iniciadas, o que deve impulsionar o seu desenvolvimento.Os “presentes” do aniversário de Parisi foram anunciados por Oclair durante entrevista ontem, na Cidade FM. Segundo ele, a Prefeitura iniciou o ano com um saldo de R$ 500 mil na chamada “fonte 1” (recursos próprios), algo histórico para o município de pouco mais de 3 mil habitantes.“No próximo dia 6 vamos assinar o convênio com o FID de R$ 1 milhão para fazer um Centro de Eventos em Parisi, o deputado Carlão Pignatari acabou de liberar uma verba de R$ 200 mil para reformarmos o Recinto de Festas, já estamos começando a reconstruir o barracão da Prefeitura, que havia sido destruído por uma tempestade, com recursos da senadora Mara Gabrili, a rodovia para Álvares Florence vai sair junto com as obras agora da Péricles Bellini, temos também a reestruturação da avenida principal, que os recursos já estão no caixa para gente fazer, as casas do CDHU, em março, já estarão licitadas, enfim, temos muita coisa para comemorar”, disse o prefeito Oclair Bento.Ainda segundo Oclair, Parisi deve entrar neste ano, então, como um verdadeiro canteiro de obras e isso graças a credibilidade política do município. “Temos muitos deputados ajudando a nossa cidade, pois eles sabem que a gente realmente faz um bom uso dos recursos e reverte em melhorias para a nossa população. Agora eu tenho a oportunidade de fazer ainda melhor do que fiz nesses primeiros quatro anos, pois eu assumi a Prefeitura cheia de problemas, depois teve a pandemia e mesmo assim conseguimos um bom mandato. Agora temos a chance de melhorar ainda mais”, completou.As origens de Parisi remontam a 1930, quando duas fazendas, Parisi e Marco, deram início à sua história. Ao longo da Rua Dr. Fernando Costa, surgiram as vilas Parisi e Marco, formando a primeira aglomeração urbana.Em 1948, Parisi tornou-se distrito de Votuporanga, marcando o início de um crescimento que culminaria na emancipação em 1992, pelo esforço da Comissão Emancipadora do Distrito de Parisi. Hoje, com uma administração dedicada, Parisi celebra aniversário como município, consolidando-se como um exemplo de superação e prosperidade.