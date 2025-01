As festividades têm início na sexta-feira (17), com o show da dupla Carreiro e Capataz na Praça da Matriz

publicado em 11/01/2025

Oclair Bento, prefeito de Parisi (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEstá chegando a 42ª Festa de São Sebastião de Parisi e o 32º Aniversário do Município. A cidade celebra, entre os dias 17 e 20 deste mês, a data especial com uma programação variada que inclui shows, eventos culturais e esportivos. As atividades são realizadas em diferentes pontos do município, atraindo moradores e visitantes para participar das comemorações.O prefeito de Parisi, Oclair Bento, esteve na tarde de ontem na rádio, onde falou sobre a grandiosa festa. “Vamos fazer uma festa com carinho, bem caprichada, bem arrumada, com segurança, com policiamento da atividade delegada, com policiamento normal, então Parisi vai estar bem resguardada para a gente fazer uma grande festa, uma festa de família, para recebermos as famílias da região”, destacou o chefe do Poder Executivo.As festividades têm início na sexta-feira, dia 17 de janeiro, às 21h, com o show da dupla Carreiro e Capataz na Praça da Matriz. Após a apresentação, o DJ Adê assume a animação da noite, garantindo música e diversão para o público presente.No sábado (18), as atividades começam cedo, às 9h, com a prova dos três tambores, realizada no Recinto de Festas. À noite, às 21h, é a vez da dupla Felipe e Falcão subir ao palco na Praça da Matriz, seguida novamente pelo DJ Adê, que encerra as festividades do dia.No domingo (19), a programação inclui a tradicional 42ª Cavalgada e Bênção dos Animais, com saída às 9h30 da estrada que liga Parisi ao município de Valentim Gentil. No período da tarde, às 13h, acontece a queima do alho, uma novidade na cidade, acompanhada de show da banda Bonde do Barão, ambos no Recinto de Festas. Às 16h, o DJ Tiaguinho encerra as atividades do dia no mesmo local.Na segunda-feira (20), Dia do Aniversário da Cidade, os eventos têm início com um Ato Cívico às 8h, realizado no Paço Municipal. Às 19h, ocorre uma Santa Missa em ação de graças, seguida pelo corte do bolo de aniversário. A celebração se encerra com o show da dupla Henrique e Marcos, às 20h30, na Praça da Matriz.A programação diversificada e os artistas convidados prometem atrair um grande público, celebrando o padroeiro São Sebastião e também a história e o desenvolvimento do município de Parisi. “Convido toda a população da nossa cidade e o pessoal da região para participar de uma festa realmente de família. Teremos praça de alimentação e tudo o que uma grande festa tem, então esperamos que todos estejam lá nos apoiando e ajudando a gente a fazer a festa de aniversário. Vamos fazer uma festa com muita tranquilidade, uma festa para as famílias de Parisi e região”, finalizou Oclair.