A consagrada dupla Felipe e Falcão será a responsável por animar o segundo dia de festa em comemoração ao aniversário de Parisi

publicado em 18/01/2025

Da redaçãoA festa em comemoração aos 32 anos de Parisi continua durante todo o dia de hoje. Depois da abertura com o grande show de Carreiro e Capataz, na Praça da Matriz, a animação nesta noite ficará por conta da consagrada dupla Felipe e Falcão, com o melhor da moda sertaneja.São mais de 30 anos de carreira, nove discos de ouro, 17 discos lançados e dois DVDs. Com toda essa bagagem, a dupla Felipe & Falcão, uma das mais respeitadas e cultuadas do universo sertanejo, percorre o País de norte a sul conquistando a nova geração e resgatando os antigos amantes da verdadeira música sertaneja. Com agenda lotada, os artistas se apresentam nos principais rodeios e casas de shows do Brasil.A dupla deve subir ao palco às 21h, na Praça da Matriz, seguida novamente pelo DJ Adê, que encerra as festividades do dia. Durante o dia, porém, a população não irá ficar parada. As atividades começam cedo, às 9h, com a prova dos três tambores, realizada no Recinto de Festas. Dezenas de competidores de toda a região se inscreveram e a competição deve se estender até às 18h.“Vamos fazer uma festa com carinho, bem caprichada, bem arrumada, com segurança, com policiamento da atividade delegada, com policiamento normal, então Parisi vai estar bem resguardada para a gente fazer uma grande festa, uma festa de família, para recebermos as famílias da região”, destaca o prefeito de Parisi, Oclair Bento.Já amanhã a programação inclui a tradicional 42ª Cavalgada e Bênção dos Animais de São Sabastião, com saída às 9h30 da estrada que liga Parisi ao município de Valentim Gentil. No período da tarde, às 13h, acontece a queima do alho, uma novidade na cidade, acompanhada de show da banda Bonde do Barão, ambos no Recinto de Festas. Às 16h, o DJ Tiaguinho encerra as atividades do dia no mesmo local.No Dia do Aniversário da Cidade, segunda-feira (20), os eventos têm início com um Ato Cívico às 8h, realizado no Paço Municipal. Às 19h, ocorre uma Santa Missa em ação de graças, seguida pelo corte do bolo de aniversário. A celebração se encerra com o show da dupla Henrique e Marcos, às 20h30, na Praça da Matriz.“Convido toda a população da nossa cidade e o pessoal da região para participar de uma festa realmente de família. Teremos praça de alimentação e tudo o que uma grande festa tem. Vamos fazer uma festa com muita tranquilidade, uma festa para as famílias de Parisi e região”, concluiu o prefeito Oclair.