O prefeito Luís Paulo e a vice-prefeita Mônica Garcia parabenizam toda a população nesta data especial

publicado em 18/01/2025

Luís Paulo, prefeito de Cardoso, e Mônica Garcia, vice-prefeita, exaltam o município e a população neste aniversário (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa próxima segunda-feira, 20 de janeiro, o município de Cardoso comemora seu 88º aniversário com homenagens e celebrações. Neste tempo de festa, o prefeito Luís Paulo Bednarski e a vice-prefeita Mônica Garcia parabenizam toda a população que fazem a cidade ser tão pujante.O dia 20, considerado especial por todos os moradores, é destacado como um marco para exaltar a história, as conquistas e o futuro promissor da cidade.O prefeito Luís Paulo enaltece o amor e o orgulho que a população sente por Cardoso. "Cardoso é uma cidade que nós amamos e que nos enche de orgulho. São anos de história, trabalho, união e de muitas conquistas. Cada rua, cada bairro, cada sorriso das pessoas que vivem em Cardoso nos mostram a força e a beleza da nossa terra abençoada", afirmou o chefe do Poder Executivo, reforçando o compromisso de sua gestão com o bem-estar e o progresso do município.A vice-prefeita Mônica Garcia, cuja família é reconhecida como uma das pioneiras na fundação da cidade, também prestou homenagem à história e ao esforço coletivo que construíram Cardoso ao longo dos anos. "Parabéns, Cardoso, parabéns a toda população, parabéns aos pioneiros que tiveram a coragem de desbravar essa terra maravilhosa que nós vivemos. Parabéns a todos que ajudaram e indistintamente Cardoso a crescer e desenvolver. Parabéns a toda a nossa população e todas as pessoas que ajudaram Cardoso a ser essa terra maravilhosa", destacou.Mônica ressaltou ainda o trabalho constante da Administração Municipal para garantir o desenvolvimento da cidade, honrando suas tradições e consolidando Cardoso como referência entre as cidades pequenas na região. “Estamos trabalhando diuturnamente para que nossa cidade siga crescendo e se fortalecendo, mantendo sua identidade e valores que fazem dela um exemplo para outros municípios”, afirmou.O prefeito Luís Paulo renovou os votos de progresso e esperança para Cardoso, destacando a união entre a gestão pública e a comunidade como pilar do sucesso da cidade. “Eu, Luís Paulo, e a minha vice-prefeita, Mônica Garcia, queremos parabenizar cada morador, que com dedicação e amor, faz de Cardoso um lugar único e especial. Que nossa cidade continue crescendo com mais oportunidades, qualidade de vida e momentos inesquecíveis para todos nós. Parabéns, Cardoso! É tempo de celebrar o passado, viver o presente e sonhar com um futuro ainda melhor", concluiu.A data é celebrada com grande entusiasmo pelos moradores e reflete a força de uma comunidade unida em prol do desenvolvimento e da preservação da história de Cardoso.