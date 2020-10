Com o apoio de outras viaturas, um cerco foi feito e os indivíduos foram abordados após longo período de perseguição na área rural

publicado em 01/10/2020

Com um deles, foi encontrada uma sacola com nove porções de maconha menores e uma maior, uma balança de precisão e R$ 42 (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar de Jales prendeu no início da noite de quarta-feira, 30, mais um traficante de drogas. A prisão correu após policiais militares persegui-lo por mais de trinta minutos na linha férrea e matas nas proximidades do bairro Jardim São Gabriel.

Cinco suspeitos estavam na linha férrea e empreenderam fuga a pé ao avistarem a viatura durante o patrulhamento da Polícia. Com o apoio de outras viaturas, um cerco foi feito e os indivíduos foram abordados após longo período de perseguição na área rural.

Com um deles, foi encontrada uma sacola com nove porções de maconha menores e uma maior, uma balança de precisão e R$ 42. Com os outros três abordados nada de ilícito foi encontrado. O portador dos objetos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.



*OCidadão.Net