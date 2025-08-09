“Nada mais gostoso do que ajudar as entidades de Cardoso”, destaca Lucas Teodoro, presidente do Rotary Club Cardoso Grandes Lagos

publicado em 04/09/2025

Rotary Club reúne 550 pessoas na 1ª Noite do Petisco em prol da Santa Casa de Cardoso (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Rotary Club Cardoso Grandes Lagos realizou no sábado (30) a 1ª Noite do Petisco com Flash Back, que reuniu cerca de 550 pessoas na sede da entidade. O evento contou com open food para todos os participantes e teve como objetivo arrecadar fundos em benefício da Santa Casa de Cardoso.A festa foi animada pelo DJ Nebulon, pela banda Danza e pela banda Los Zartana. O público também foi animado pelo grupo Paty Rosales, de Votuporanga, que interagiu com os presentes e agitou a pista de dança.Durante a noite, foram servidos diversos tipos de petiscos, além de macarronada com molhos branco e vermelho e, para encerrar, caldo. O presidente do Rotary, Lucas Teodoro, destacou a qualidade do evento. “A festa foi sensacional, com comida à vontade. Tivemos vários tipos de petiscos das melhores qualidades. Foi tudo excelente”, afirmou.Segundo o presidente, o engajamento da comunidade foi um dos pontos mais importantes da iniciativa. “O sentimento que todos nós do Rotary temos é de muita felicidade porque a comunidade está acreditando na gente e nos dando credibilidade. Todos os eventos que realizamos estão lotando. Então, o pessoal tá acreditando, os patrocinadores, e o comércio em peso está ajudando e confiando na gente. Nada mais gostoso do que ajudar as entidades de Cardoso. Todo o ano passado as ações foram em prol do Lar São Vicente e conseguimos colocar 14 placas de energia solar lá. Isso é uma conquista muito grande e esse ano eu tenho certeza que vai ser uma arrecadação boa também para ajudar a Santa Casa”, concluiu Lucas.