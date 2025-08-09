“Nada mais gostoso do que ajudar as entidades de Cardoso”, destaca Lucas Teodoro, presidente do Rotary Club Cardoso Grandes Lagos
Rotary Club reúne 550 pessoas na 1ª Noite do Petisco em prol da Santa Casa de Cardoso (Foto: Divulgação)
O Rotary Club Cardoso Grandes Lagos realizou no sábado (30) a 1ª Noite do Petisco com Flash Back, que reuniu cerca de 550 pessoas na sede da entidade. O evento contou com open food para todos os participantes e teve como objetivo arrecadar fundos em benefício da Santa Casa de Cardoso.
A festa foi animada pelo DJ Nebulon, pela banda Danza e pela banda Los Zartana. O público também foi animado pelo grupo Paty Rosales, de Votuporanga, que interagiu com os presentes e agitou a pista de dança.
Durante a noite, foram servidos diversos tipos de petiscos, além de macarronada com molhos branco e vermelho e, para encerrar, caldo. O presidente do Rotary, Lucas Teodoro, destacou a qualidade do evento. “A festa foi sensacional, com comida à vontade. Tivemos vários tipos de petiscos das melhores qualidades. Foi tudo excelente”, afirmou.
Segundo o presidente, o engajamento da comunidade foi um dos pontos mais importantes da iniciativa. “O sentimento que todos nós do Rotary temos é de muita felicidade porque a comunidade está acreditando na gente e nos dando credibilidade. Todos os eventos que realizamos estão lotando. Então, o pessoal tá acreditando, os patrocinadores, e o comércio em peso está ajudando e confiando na gente. Nada mais gostoso do que ajudar as entidades de Cardoso. Todo o ano passado as ações foram em prol do Lar São Vicente e conseguimos colocar 14 placas de energia solar lá. Isso é uma conquista muito grande e esse ano eu tenho certeza que vai ser uma arrecadação boa também para ajudar a Santa Casa”, concluiu Lucas.