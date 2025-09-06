Emerson Pereira quer que a tirolesa e o pedalinho sejam de graça para a população todos os dias no parque da Cultura

publicado em 09/09/2025

Emerson Pereira quer que a tirolesa e o pedalinho sejam de graça para a população todos os dias no parque da Cultura (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois da repercussão do pedido para a isenção do pagamento para utilização do pedalinho e tirolesa durante o Dia das Crianças, o vereador Emerson Pereira (PSD) foi além e solicitou que as atrações sejam gratuitas todos os dias. Segundo o edil, em cidades vizinhas não há cobrança em equipamentos semelhantes, circunstância que aumenta a sensação de injustiça e indignação na população.Para entender, na semana passada o vereador Ricardo Bozo (Republicanos) apresentou uma indicação solicitando que a Prefeitura conceda gratuidade para as crianças que quiserem utilizar o pedalinho e a tirolesa do Parque da Cultura, no dia 12 de outubro, data em que se comemora o Dia das Crianças. Construídos com recursos públicos, equipamentos custam de R$ 20 a R$ 30 por pessoa, o que inviabiliza o passeio para famílias mais humildes.O tema repercutiu nas redes sociais e muitas pessoas pediram que a isenção não fosse apenas em uma data específica, mas sim todos os dias, já que os equipamentos foram adquiridos com recursos públicos. Emerson, então, solicitou que a Prefeitura assuma a administração dos equipamentos por meio de servidores públicos devidamente treinados e capacitados.“Temos um brinquedo maravilhoso, implantado com recurso público estadual, e hoje, através de uma terceirização, esse serviço é pago e muitas das pessoas que realmente deveriam usufruir desse benefício não conseguem, porque é um custo muito alto. Para descer na tirolesa é R$ 30 para andar no pedalinho é R$ 20, nem todos tem essa condição. Gostaria que a Prefeitura revisse essa situação”, disse Emerson.