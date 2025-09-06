O mutirão contará com a participação de 80 servidores públicos municipais efetivos, que irão percorrer as localidades

publicado em 09/09/2025

A Prefeitura destacou que o “Votuporanga contra o Aedes Aegypti” tem sido uma importante ferramenta no enfrentamento à doença (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga já registrou mais de 5 mil casos de dengue neste ano e agora volta com o mutirão de combate ao mosquito transmissor. A ação, intitulada “Votuporanga contra o Aedes aegypti”, foi publicada no Diário Oficial do Município e será realizada no dia 27 de setembro (sábado).Segundo os dados oficiais, de janeiro até ontem foram contabilizados 5.284 casos confirmados da doença no município. Outras 33 ocorrências seguem em investigação pelas equipes de saúde. Além disso, quatro óbitos provocados pela dengue foram registrados ao longo do ano.O mutirão contará com a participação de 80 servidores públicos municipais efetivos, que irão percorrer as localidades em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. A atividade prevê a eliminação de criadouros, orientações à população sobre medidas preventivas e o recolhimento de materiais que possam acumular água e se transformar em ambiente propício à proliferação do vetor da dengue.Para garantir a adesão dos trabalhadores, a Secretaria Municipal da Saúde regulamentou a concessão de bônus aos servidores envolvidos na mobilização. A medida será oficializada por meio de portaria, que deverá trazer os dados completos de cada participante, incluindo nome, RG, CPF, cargo efetivo e os dias de atuação no mutirão. A intenção é organizar de forma transparente o reconhecimento do trabalho prestado.A Prefeitura destacou que o “Votuporanga contra o Aedes Aegypti” tem sido uma importante ferramenta no enfrentamento à doença, uma vez que a participação de servidores em campo possibilita ampliar o alcance das ações e conscientizar moradores sobre a importância da colaboração da comunidade. A administração destaca que a eliminação de recipientes com água parada é considerada a forma mais eficaz de interromper o ciclo de reprodução do mosquito.Com a retomada do mutirão, o município espera novamente intensificar as ações contra a dengue. A mobilização soma-se às demais medidas adotadas ao longo do ano pela Secretaria Municipal da Saúde para conter a propagação da dengue em Votuporanga.