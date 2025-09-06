Atendimento é realizado exclusivamente mediante agendamento prévio e gratuito pelos canais oficiais

publicado em 09/09/2025

Atendimento é realizado exclusivamente mediante agendamento prévio e gratuito pelos canais oficiais (Foto: A Cidade)

O Poupatempo de Votuporanga completou ontem 11 anos de funcionamento. Desde a inauguração, na gestão do ex-prefeito Júnior Marão, a unidade já prestou 1,6 milhão de atendimentos. Só nos oito primeiros meses deste ano, foram mais de 36,2 mil serviços realizados para a populaçãoEntre os serviços mais procurados estão a renovação da CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, emissão da Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais e pesquisa de débitos de veículos.O atendimento presencial é feito exclusivamente mediante agendamento gratuito de data e hora, disponível no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), no aplicativo Poupatempo, nos totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp (11) 95220-2974.O aplicativo Poupatempo integra a estratégia de transformação digital conduzida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital e executada pela Prodesp (Empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo).A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, na Rua Bahia, 3389, no bairro Vila Patrimônio Novo.