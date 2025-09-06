Cidade registrou índice crítico de 12%, um dos menores do Estado; população recebeu orientações de saúde e prevenção contra queimadas

publicado em 09/09/2025

Defesa Civil recomenda hidratação e cuidados redobrados após cidade registrar uma das menores umidades do Estado (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brOs moradores de Votuporanga receberam, na tarde de ontem, um alerta severo da Defesa Civil Estadual sobre a baixa umidade relativa do ar, que atingiu níveis críticos e representa riscos diretos à saúde. A notificação foi enviada pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) por meio do Cell Broadcast, sistema de mensagens utilizado pelo Governo do Estado para avisar a população em situações de desastres naturais.O recurso envia mensagens diretamente aos celulares conectados a antenas de telefonia, emitindo sinal sonoro e bloqueando temporariamente a tela com o aviso. Segundo a Defesa Civil, esta é apenas a segunda vez em 2025 que o sistema foi acionado em todo o Estado de São Paulo, o que demonstra a gravidade do cenário.Em Votuporanga, a umidade chegou a 12%, bem abaixo do mínimo recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que considera ideal valores entre 40% e 60%. Além da baixa umidade, os termômetros registraram temperaturas acima dos 35°C em mais de 110 municípios paulistas, incluindo Votuporanga. Conforme o Mapa de Risco de Incêndios da Defesa Civil, a região está em nível de emergência para queimadas.A baixa umidade pode causar problemas respiratórios, irritação nos olhos, sangramento nasal e desidratação, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares.Entre as recomendações estão o aumento da ingestão de líquidos, a manutenção de ambientes arejados com uso de umidificadores, a restrição de atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h e os cuidados redobrados com pessoas mais vulneráveis. A Defesa Civil também reforça a necessidade de evitar queimadas, descartes inadequados de bitucas de cigarro e o uso de fogo para limpeza de terrenos. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.De acordo com meteorologistas, a combinação de ar seco, altas temperaturas e ausência de chuvas tem agravado a situação no interior paulista. A previsão aponta que os índices de umidade permanecerão baixos nos próximos dias, com possibilidade de chuvas apenas na próxima semana.